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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:09

Yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi... Yaşlılık zannetti, aldığı telefonla gerçeği öğrendi

İngiltere'de birkaç ay içinde 4 kez aile hekimine giden Julia Ferris'e konulan yanlış teşhisler hayatına mal olacaktı. Gün sonunda bitkin düşen, baş dönmesi yaşayan, yürürken nefes almakta zorluk çeken Ferris'e aylar sonra doğru teşhis konuldu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi... Yaşlılık zannetti, aldığı telefonla gerçeği öğrendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:09

57 yaşındaki Julia Ferris yorgunluk, baş dönmesi, yürürken nefes alma gibi şikayetlerle aile hekimine başvurdu. Göğüs enfeksiyonu şüphesiyle ilaç verildi ve eve gönderildi. Zamanla kendini daha iyi hissetmeye başlayacağını uman Ferris'in durumu giderek kötüleşti. 

Ferris yaşadıklarını, "Sürekli yorgundum, başım dönüyordu ve yürürken nefes almak için durmam gereken zamanlar oluyordu. Başlangıçta bunu pek önemsemedim çünkü çalışmamı engellemiyordu. Ama günün sonunda bitkin düşüyordum. Akşam yemeğini hazırlayacak kadar enerjim kalıyordu ama sonra koltuğa yığılıp erken yatmak zorunda kalıyordum.'' diyerek anlattı. 

Yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi... Yaşlılık zannetti, aldığı telefonla gerçeği öğrendi

''ENERJİM YOKTU''

Kilolu ya da formda olmayan biri olmadığını belirten Ferris, yaşının etkisiyle yavaşladığını ve tembelleştiğini, vitamin alması ya da spora gitmesi gerektiğini düşündü. Fakat bunları da enerjisi olmadığını söyledi.

Yeniden doktora gittiğinde virüs kapmış olabileceğinden şüphelendiklerini aktaran Ferris, başlangıçta doktorla aynı fikirde olduğunu fakat ne kadar dinlense de durumunda bir değişiklik olmadığını anlattı. 

ŞİDDETLİ NEFES DARLIĞI

Bir hafta sonra yeniden doktora gittiğinde bu kez antibiyotik tedavisi uygulandı fakat bu da işe yaramadı. Hatta nefes darlığı nedeniyle işe gidemediği günler oldu. Ferris bir köpekleri olduğunu onu yürüyüşe çıkarmayı çok sevdiğini fakat artık onu da nefes darlığı nedeniyle yapamadığını söyledi. 

Bir kez daha doktora gittiğinde ise bu kez doktor stetoskop ile göğsünü muayene etti ve kalp üfürümünden şüphelendi. Ferris'i kalbin yapısını ve işlevini kontrol eden bir ultrason olan ekokardiyogram için yönlendirdi. Sonuçların 2 hafta çıkacağı söylendi ancak ertesi gün telefonu çaldı.

Yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi... Yaşlılık zannetti, aldığı telefonla gerçeği öğrendi

AYLAR SONRA TEŞHİS KONDU

Ferris'e şiddetli semptomatik aort stenozu teşhisi konuldu. Bu kalpteki ana kapağı etkileyen ve tedavi edilmediği takdirde yaşamı tehdit edebilen bir kalp kapak hastalığıydı. 

Dailymail'in aherbine göre, teşhis konulduktan sonra bile, arızalı kapağın değiştirilmesi için hayat kurtarıcı açık kalp ameliyatı geçirmesi iki ay daha sürdü. Hızlı teşhisin hayati önem taşıdığı bir durumda, Ferris'in sürekli yanlış teşhis edilmesi ve tedavi gecikmeleri felaketle sonuçlanabilirdi. Ancak korkulan olmadı. 

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ETİKETLER
#Dailymail
#Kalp Kapak Hastalığı
#Julia Ferris
#Aile Hekim
#Aort Stenozu
#Dünya
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