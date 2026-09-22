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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:38

Küçük kız çamurda kayarken hayatını kaybetti: Hayatta kalma şansı olmayan yaralanma

İngiltere'de görünmez kaza 11 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden oldu. Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada 'komando sürünmesi' yapan kızın göğsüne sivri bir dal saplandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Küçük kız çamurda kayarken hayatını kaybetti: Hayatta kalma şansı olmayan yaralanma
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:38

11 yaşındaki Lilly Angel Rodgers, arkadaşlarıyla beraber çamurlu bir yamaçta oyun oynuyordu. Bu esnada arkadaşlarıyla beraber 'komando sürünmesi' yapmak istediler. Lilly çamurlu zeminde baş aşağı kayarken bir dal parçası ona saplandı. Lilly ayağa kalktı, göğsünü tuttu ve nefesi kesildi ardından da çamurun içine yığıldı. 

Küçük kız çamurda kayarken hayatını kaybetti: Hayatta kalma şansı olmayan yaralanma

ATARDAMARI KESTİ, KALBİ DURDU

Sivri dal küçük kızın akciğer atardamarını kesti ve kalbinin durmasına neden oldu. Rodgers helikopterle hastaneye kaldırıldı fakat hayata döndürülemedi. Patolog Dr. James Garvican, Rodgers'ın otopsi işlemini gerçekleştirdikten sonra soruşturmada ölüm nedeninin "göğse nüfuz eden travma" olduğunu belirtti.

''HAYATTA KALMA ŞANSI OLMAYAN YARALANMA''

Garvican, ''Bu son derece kötü bir şans. Yarım santim sağa kaysaydı, sadece kaburgalarına sıyrılıp bir morluk ve çizik bırakırdı. Yarım santim sola kaysaydı yine de girebilirdi ama hayati organlara zarar vermezdi. Bu, hayatta kalma şansı olmayan bir yaralanmaydı.'' açıklamasında bulundu. 

Cornwall ve Scilly Adaları'nın kıdemli adli tabibi Andrew Cox, ölümünün kaza sonucu olduğu sonucuna vardı.

Küçük kız çamurda kayarken hayatını kaybetti: Hayatta kalma şansı olmayan yaralanma

''ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK''

Haber kaynağına göre Cox, "Lilly'nin üzerine düştüğü şey, otopsi sırasında bulunan yaraya ve ölümüne neden oldu. Şüpheli hiçbir şey yoktu. Bu şartlar altında, en gerçekçi, en umutsuz ve en beklenmedik kazaydı. Lilly, çamurla kaplı sivri uçlu bir dala basıp kaydı.'' ifadelerini kullandı. 

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#Lilly Angel Rodgers
#Dr. James Garvican
#Andrew Cox
#Cornwall
#Scilly Adaları
#Dünya
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