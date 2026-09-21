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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:49

Kabus yayılıyor, Batı Nil virüsü vakaları Yunanistan'da arttı, ölümler var

Yunanistan'ın başı Batı Nil virüsüyle dertte. Son bir haftada 46 yeni vaka ortaya çıktı. Ayrıca 3 kişinin bu virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Kabus yayılıyor, Batı Nil virüsü vakaları Yunanistan'da arttı, ölümler var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:49

Komşu Batı Nil virüsüyle mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre 11-17 Eylül'de 46 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Böylelikle, 2026'nın başından 17 Eylül'e kadar ülkede görülen vaka sayısı 370'e yükseldi.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bir haftada 3 artarak 33'e yükseldi.

Kabus yayılıyor, Batı Nil virüsü vakaları Yunanistan'da arttı, ölümler var

KAMU SAĞLIĞINI ETKİLEYEN ÖNEMLİ UNSUR

Ulusal ve Kapodistrias Üniversitesi (EKPA) Tıp Fakültesinden Hijyen ve Epidemiyoloji Profesörü Gikas Mayorkinis, Yunan basınına yaptığı açıklamada, iklim koşullarındaki değişim, yükselen sıcaklıklar ve sıcak mevsim süresinin uzaması nedeniyle Batı Nil virüsünün kamu sağlığını etkileyen önemli bir unsur olmaya devam edebileceği uyarısında bulundu.

Kabus yayılıyor, Batı Nil virüsü vakaları Yunanistan'da arttı, ölümler var

Göçmen kuşların yanı sıra karga, kuzgun ve saksağanların da virüsün yayılmasında etkili olabildiğini belirten Mayorkinis, bu kuşların başkent Atina gibi şehir merkezlerinde bile bulunduğuna işaret etti.

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ETİKETLER
#yunanistan
#Atina
#Batı Nil Virüsü
#Eody
#Gikas Mayorkinis
#Dünya
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