Editor
Editor
 Ezgi Sezer

İftardan hemen sonra kahve çay içenler dikkat! Hastalıkları tetikliyor

Ramazan ayında gün boyu süren açlığın ardından kurulan iftar sofralarında yapılan bazı hatalar, sağlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Uzmanlar, özellikle iftarın hemen ardından tüketilen çay ve kahvenin bazı hastalıkların ortaya çıkmasını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

İftardan hemen sonra kahve çay içenler dikkat! Hastalıkları tetikliyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.02.2026
10:21
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
10:37

ayında gün boyu süren açlığın ardından kurulan sofraları, hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir rahatlama sağlıyor. Ancak uzmanlar, iftardan hemen sonra tüketilen bazı içeceklerin sağlığı olumsuz etkileyebileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Özellikle yemek biter bitmez içilen çay ve kahvenin, bazı hastalıkları tetikleyebileceği belirtiliyor.

UZUN SÜRE AÇ KALAN MİDEYE EK YÜK

Gün boyunca boş kalan mide, iftarla birlikte bir anda yoğun bir sindirim sürecine giriyor. Ani ve hızlı yemek tüketimi zaten mideyi zorlayabilirken, hemen ardından içilen çay ve kahve bu yükü daha da artırabiliyor. Kahve ve siyah çayda bulunan kafein, mide asidini artırarak yanma, ekşime ve hazımsızlık şikâyetlerine yol açabiliyor.

İftardan hemen sonra kahve çay içenler dikkat! Hastalıkları tetikliyor

Gastroenteroloji uzmanları, özellikle reflü ve gastrit hastalarının iftardan hemen sonra kafeinli içeceklerden uzak durması gerektiğini vurguluyor. Artan mide asidi, yemek borusuna kaçış yaparak reflü ataklarını tetikleyebiliyor. Bu durum uzun vadede yemek borusunda tahrişe ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olabiliyor.

İftardan hemen sonra kahve çay içenler dikkat! Hastalıkları tetikliyor

DEMİR EMİLİMİNİ ENGELLİYOR

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer önemli konu ise demir emilimi. Çay ve kahvenin içerdiği bazı bileşenler, özellikle bitkisel kaynaklı demirin emilimini azaltabiliyor. İftar sofralarında tüketilen kırmızı et, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler önemli demir kaynakları arasında yer alıyor. Ancak yemekle birlikte ya da hemen sonrasında içilen çay ve kahve, bu besinlerden alınan demirin vücutta yeterince kullanılmasını engelleyebiliyor.

Bu durum özellikle kadınlar, hamileler ve kansızlık (anemi) sorunu yaşayan kişiler için risk oluşturuyor. Uzmanlar, demir eksikliği yaşayan bireylerin çay ve kahveyi yemekten en az 1–2 saat sonra tüketmesi gerektiğini belirtiyor.

İftardan hemen sonra kahve çay içenler dikkat! Hastalıkları tetikliyor

KALP VE TANSİYON HASTALARI İÇİN RİSK

Uzun süreli açlığın ardından kan şekeri ve tansiyon dengesi hassas hale geliyor. Bu süreçte hızlı yemek yemenin yanı sıra kafeinli içecek tüketimi de kalp üzerinde ek stres yapabiliyor. Kafein, kalp atış hızını artırarak çarpıntıya neden olabiliyor. Özellikle hipertansiyon ve ritim bozukluğu olan kişilerde bu durum daha belirgin hissedilebiliyor.

Kardiyoloji uzmanları, iftardan hemen sonra içilen kahvenin bazı bireylerde ani tansiyon yükselmelerine yol açabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle kalp-damar hastalığı bulunan kişilerin kafein tüketimini sınırlandırması öneriliyor.

İftardan hemen sonra kahve çay içenler dikkat! Hastalıkları tetikliyor

UYKU DÜZENİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ramazan ayında değişen uyku saatleri, vücudun biyolojik ritmini etkiliyor. İftardan hemen sonra tüketilen kahve, gece geç saatlere kadar süren uyanıklığa sebep olabiliyor. Özellikle sahura kadar geçen sürede yeterince dinlenememek, gün içinde halsizlik, baş ağrısı ve konsantrasyon kaybına yol açabiliyor.

Uzmanlar, kaliteli bir uyku için kafein tüketiminin kontrollü olması gerektiğini vurguluyor. Akşam saatlerinde alınan yüksek miktarda kafein, derin uyku süresini kısaltarak bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyebiliyor.

İftardan hemen sonra kahve çay içenler dikkat! Hastalıkları tetikliyor

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Beslenme uzmanları, iftarı hurma ve su ile açtıktan sonra hafif bir başlangıç yapılmasını ve yemeklerin yavaş tüketilmesini tavsiye ediyor. Çay ve kahve içmek isteyenlerin ise en az 1 saat beklemesi öneriliyor. Bu süre, sindirim sisteminin rahatlamasına ve besinlerin daha sağlıklı emilmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca iftardan hemen sonra su tüketiminin öncelikli olması gerektiği belirtiliyor. Sindirimi desteklemek için papatya, rezene veya ıhlamur gibi kafeinsiz bitki çaylarının tercih edilebileceği ifade ediliyor.

İftardan hemen sonra kahve çay içenler dikkat! Hastalıkları tetikliyor

KÜÇÜK ALIŞKANLIKLAR BÜYÜK SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Uzmanlara göre, masum gibi görünen “yemekten sonra bir çay ya da kahve” alışkanlığı uzun vadede ciddi sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Özellikle Ramazan ayında değişen beslenme düzeni nedeniyle vücudun daha hassas olduğu unutulmamalı.

İftardan hemen sonra kahve çay içenler dikkat! Hastalıkları tetikliyor

Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için dengeli beslenmek, yeterli su tüketmek ve kafein alımını kontrol altında tutmak büyük önem taşıyor. Uzmanlar, iftar sonrası alışkanlıkların gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, bilinçli tercihlerle birçok sağlık riskinin önüne geçilebileceğini hatırlatıyor.

TGRT Haber
