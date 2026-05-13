Son yıllarda beslenme ve hastalık ilişkisine yönelik araştırmalar artarken, bazı gıdaların kanserle mücadelede destekleyici olabileceği yönündeki bilgiler de dikkat çekiyor. Uzmanlar, tek başına hiçbir besinin “tedavi edici” olmadığını vurgulasa da, dengeli ve doğal beslenmenin bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini belirtiyor. İşte konuyla ilgili Diyetisyen Büşra Çalışkan’dan dikkat çeken açıklamalar.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kanserin en nefret ettiği besinler! Uzman isimden kritik uyarılar Diyetisyen Büşra Çalışkan, kanserle mücadelede beslenmenin önemini vurgulayarak, bazı besinlerin vücudu destekleyici etkileri olabileceğini belirtiyor ancak hiçbir besinin tek başına tedavi edici olmadığını vurguluyor. Brokoli, içerdiği sülforafan sayesinde hücre yenilenmesini destekleyebilir ve zararlı maddelerin atılımına yardımcı olabilir. Sarımsak, doğal antibakteriyel ve antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemini destekleyebilir. Nar, yüksek antioksidan ve polifenol içeriğiyle hücre hasarını azaltmaya yardımcı olabilir. Çörek otu, antioksidan özelliklere sahip thymoquinone maddesi içerir ve bağışıklık sistemini destekleyebilir. Zerdeçal, içerdiği kurkumin sayesinde güçlü antiinflamatuar etkilere sahiptir ve karabiberle birlikte tüketildiğinde emilimi artar. Uzmanlar, bu gıdaların sağlıklı yaşamı destekleyebileceğini ancak tek başına hastalıkları tedavi edemeyeceğini, dengeli beslenme, egzersiz ve tıbbi kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

KANSERİN EN NEFRET ETTİĞİ BESİNLER

Diyetisyen Büşra Çalışkan, kanserle mücadelede beslenmenin önemine dikkat çekerek, bazı gıdaların vücudu destekleyici etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çalışkan, belirli besinlerin tek başına tedavi edici olmadığını vurgularken, doğru ve dengeli beslenme düzeninin hastalıklarla mücadelede kritik rol oynadığını ifade etti.

Uzman isim, özellikle antioksidan ve bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle öne çıkan bazı gıdaların düzenli tüketilmesinin vücut direncini artırabileceğini belirtti. Bu kapsamda “kanserin en nefret ettiği besinler” olarak anılan gıdaların, sağlıklı yaşam alışkanlıkları içerisinde yer almasının önemine dikkat çekti. İşte kanserin en nefret ettiği o besinler.

1-Brokoli

Brokoli, içerdiği sülforafan adlı bileşik nedeniyle en çok araştırılan sebzeler arasında yer alıyor. Bu bileşiğin hücre yenilenmesini desteklediği ve vücuttaki zararlı maddelerin atılımına yardımcı olabileceği düşünülüyor. Uzmanlar, brokolinin özellikle buharda pişirilerek tüketilmesinin besin değerini koruduğunu ifade ediyor. Ancak tek başına mucizevi bir etki beklenmemesi gerektiği de vurgulanıyor.

2-Sarımsak

Sarımsak, doğal antibakteriyel ve antioksidan özellikleriyle biliniyor. İçeriğindeki allisin maddesinin bağışıklık sistemini destekleyebileceği ve vücudu serbest radikallere karşı koruyabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, düzenli ve ölçülü sarımsak tüketiminin genel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini ifade ediyor.

3-Nar

Nar, yüksek antioksidan içeriği sayesinde dikkat çeken meyvelerden biri. Özellikle polifenol açısından zengin olması, hücre hasarını azaltmaya yardımcı olabileceği yönünde değerlendiriliyor. Uzmanlara göre nar suyu ya da taze nar tüketimi, dengeli beslenme programlarının önemli bir parçası olabilir.

4-Çörek otu

Çörek otu, geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan bir besin olarak öne çıkıyor. İçeriğindeki thymoquinone maddesinin antioksidan özellikler taşıdığı ve bağışıklık sistemini destekleyebileceği düşünülüyor. Ancak uzmanlar, çörek otunun da tedavi yerine destekleyici bir unsur olarak görülmesi gerektiğini hatırlatıyor.

5-Zerdeçal

Zerdeçal, içerdiği kurkumin maddesi sayesinde güçlü antiinflamatuar etkileriyle biliniyor. Bu özelliği nedeniyle son yıllarda birçok bilimsel araştırmanın konusu haline gelmiş durumda. Uzmanlar, zerdeçalın özellikle karabiber ile birlikte tüketildiğinde emiliminin arttığını belirtiyor.

UZMANLARDAN GENEL UYARI

Beslenme uzmanları, bu gıdaların sağlıklı yaşamı destekleyebileceğini ancak hiçbirinin tek başına hastalıkları tedavi edemeyeceğini vurguluyor. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve tıbbi kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiği özellikle belirtiliyor. Kanserle mücadelede en önemli unsurun erken teşhis ve tıbbi tedavi olduğu hatırlatılıyor.



