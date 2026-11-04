TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:11

Nar yerken çoğu kişi bu kısmını ayırıyor! Nar çekirdeği yenir mi?

Kış aylarının olmazsa olmazı olan Nar, son zamanlarda oldukça dikkat çekerek gündemdeki yerini alıyor. Nar yenilirken çoğu kişi bu kısmını ayırıyor. Ancak bu durumla birlikte nar çektirdiği hakkında merak edilenler de araştırılmaya başlandı. ‘Nar çekirdeği yenir mi?’ sorusu araştırma konusu oluyor. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Nar yerken çoğu kişi bu kısmını ayırıyor! Nar çekirdeği yenir mi?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:11

Nar, kış aylarında sevilerek tüketilen besinler arasında yerini alır. Ayrıca da kırmızı taneleriyle sofralara hem renk katar hem de kendine özgü lezzetiyle dikkatleri üzerine çeker. Genellikle de çekirdeğiyle birlikte tüketim yapılması daha uygundur.

  • Nar çekirdeği genel olarak yenilebilir ve çoğu kişi tarafından güvenle tüketilebilir.
  • Nar, C vitamini ve antioksidan bileşikler bakımından zengin bir meyve olarak bilinir.
  • İçerdiği polifenoller sayesinde hücreleri strese karşı korumaya çalışır.
  • Dengeli beslenmenin en önemli parçasıdır.
  • Nar çekirdeği lif ve bitkisel yağlar içermesiyle bağırsak sağlığını destekleyebilir.
Nar yerken çoğu kişi bu kısmını ayırıyor! Nar çekirdeği yenir mi?

NAR YERKEN ÇOĞU KİŞİ BU KISMINI AYIRIYOR!

Nar yerken çoğu zaman, dış kabukları ayırılırken içinde yer alan çekirdekleri de hemen ayıklanmaya başlıyor. Özellikle de kış aylarında daha fazla tüketim yapılan narlar, sadece o kırmızı renkli tarafıyla yenilirken kimi insan tarafından da hem çekirdeği hem de kırmızı tarafıyla yenilebiliyor.

Nar yerken ayrılan bu kısım aslında sağlık ve şifa açısından da pek çok konuda kayıplara neden oluyor. Yenmeyen bu beyaz kısım sağlıklı beslenme açısından da sıklıkla tüketilmesi gerekirken çoğu kişi tarafından yapılamıyor.

Nar yerken çoğu kişi bu kısmını ayırıyor! Nar çekirdeği yenir mi?

NAR ÇEKİRDEĞİ YENİR Mİ?

Nar yenilirken en çok sorulan sorulardan biri de nar çekirdekleri oluyor. Nar çekirdeklerinin yenilip yenilemeyeceği merak ediliyor. Narın içinde yer alan küçük, sert yapılı çekirdekler yenilebilen türlerdir.

Nar çekirdekleri de lif, bitkisel yağlar ve çeşitli bileşenler içerebilir. Çekirdeğin etrafındaki sulu kırmızı bölüm narın besin değerlerinden faydalanmayı sağlıyor. Çekirdekleri tüketmek, içerdiği liften faydalanmak büyük önem taşıyor. Ancak çiğnemekte zorluk çekerseniz de çıkararak tüketim yapabilirsiniz.

Nar yerken çoğu kişi bu kısmını ayırıyor! Nar çekirdeği yenir mi?

NARIN FAYDALARI NELERDİR?

Nar sadece lezzet bakımından değil, faydalarıyla da oldukça dikkat çeken meyveler arasında yerini alabilir. İçerdiği , potasyum, lif gibi maddeler bulunuyor. Sağlıklı beslenme düzenine ayak uyduran nar hakkında bilinmesi gerekenler dikkatleri üzerine çekiyor.

Öncelikle narı ölçülü yemek her zaman daha mantıklı çünkü antioksidan desteği sağladığından bağırsaklara iyi gelir. Diğer bir yandan kalp ve damar sağlığına da katkılar sağlayabilir. Cilt sağlığına çok iyi gelir.

Nar yerken çoğu kişi bu kısmını ayırıyor! Nar çekirdeği yenir mi?

NAR NEREYE İYİ GELİR?

Nar, hemen hemen her şeye iyi gelebilir. Kan basıncını düzenleyebildiğinden tansiyon hastalığının en çok tüketilen ürünlerinden biri oluyor. Lif içeriği sayesinde de uzun süren tokluk hissini meydana çıkarıyor.

Bu nedenle de kilo verirken düzenli ve dengeli beslenme de kullanılması gerektiği ifade ediliyor. Yağ yakımında da adını duyuran nar, sağlıklı meyveler arasında yerini alıyor.

Nar yerken çoğu kişi bu kısmını ayırıyor! Nar çekirdeği yenir mi?

NAR NASIL YENİR?

Narın nasıl tüketilmesi gerektiği de merak edilirken aslında herkesin bildiği yemek konusunda birtakım püf noktası vereceğim. Narın kullanım alanları ise ;

  • Narlı salata
  • Yoğurtlu nar
  • Yulafla nar
  • Nar suyu
  • Meyve salatası
Nar yerken çoğu kişi bu kısmını ayırıyor! Nar çekirdeği yenir mi?

UZMANLAR KONU HAKKINDA NE DİYOR?

Nar tüketimi hakkında Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, narın besin değerinden yararlanılmak isteniyorsa çekirdeğinin de yenilmesi gerektiğini ifade ediyor. Sağlıklı yetişkin bir bireyin günlük bir tane nar yemesi gerektiğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nar kabızlığa iyi gelir mi? Lif içeriği sindirimi nasıl etkiler?
En hızlı balgam attıran şifa dolu karışım! Nar ve tuz yeniden gündemde
ETİKETLER
#c vitamini
#Nar
#beslenme ve diyet uzmanı
#Nar Çekirdeği
#Tuba Sungur
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.