Nar yerken çoğu kişi bu kısmını ayırıyor! Nar çekirdeği yenir mi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Nar, kış aylarında sevilerek tüketilen besinler arasında yerini alır. Ayrıca da kırmızı taneleriyle sofralara hem renk katar hem de kendine özgü lezzetiyle dikkatleri üzerine çeker. Genellikle de çekirdeğiyle birlikte tüketim yapılması daha uygundur.
Nar yerken çoğu zaman, dış kabukları ayırılırken içinde yer alan çekirdekleri de hemen ayıklanmaya başlıyor. Özellikle de kış aylarında daha fazla tüketim yapılan narlar, sadece o kırmızı renkli tarafıyla yenilirken kimi insan tarafından da hem çekirdeği hem de kırmızı tarafıyla yenilebiliyor.
Nar yerken ayrılan bu kısım aslında sağlık ve şifa açısından da pek çok konuda kayıplara neden oluyor. Yenmeyen bu beyaz kısım sağlıklı beslenme açısından da sıklıkla tüketilmesi gerekirken çoğu kişi tarafından yapılamıyor.
Nar yenilirken en çok sorulan sorulardan biri de nar çekirdekleri oluyor. Nar çekirdeklerinin yenilip yenilemeyeceği merak ediliyor. Narın içinde yer alan küçük, sert yapılı çekirdekler yenilebilen türlerdir.
Nar çekirdekleri de lif, bitkisel yağlar ve çeşitli bileşenler içerebilir. Çekirdeğin etrafındaki sulu kırmızı bölüm narın besin değerlerinden faydalanmayı sağlıyor. Çekirdekleri tüketmek, içerdiği liften faydalanmak büyük önem taşıyor. Ancak çiğnemekte zorluk çekerseniz de çıkararak tüketim yapabilirsiniz.
Nar sadece lezzet bakımından değil, faydalarıyla da oldukça dikkat çeken meyveler arasında yerini alabilir. İçerdiği C vitamini, potasyum, lif gibi maddeler bulunuyor. Sağlıklı beslenme düzenine ayak uyduran nar hakkında bilinmesi gerekenler dikkatleri üzerine çekiyor.
Öncelikle narı ölçülü yemek her zaman daha mantıklı çünkü antioksidan desteği sağladığından bağırsaklara iyi gelir. Diğer bir yandan kalp ve damar sağlığına da katkılar sağlayabilir. Cilt sağlığına çok iyi gelir.
Nar, hemen hemen her şeye iyi gelebilir. Kan basıncını düzenleyebildiğinden tansiyon hastalığının en çok tüketilen ürünlerinden biri oluyor. Lif içeriği sayesinde de uzun süren tokluk hissini meydana çıkarıyor.
Bu nedenle de kilo verirken düzenli ve dengeli beslenme de kullanılması gerektiği ifade ediliyor. Yağ yakımında da adını duyuran nar, sağlıklı meyveler arasında yerini alıyor.
Narın nasıl tüketilmesi gerektiği de merak edilirken aslında herkesin bildiği yemek konusunda birtakım püf noktası vereceğim. Narın kullanım alanları ise ;
Nar tüketimi hakkında Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, narın besin değerinden yararlanılmak isteniyorsa çekirdeğinin de yenilmesi gerektiğini ifade ediyor. Sağlıklı yetişkin bir bireyin günlük bir tane nar yemesi gerektiğini belirtti.