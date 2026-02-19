Menü Kapat
TGRT Haber
Sahura kalkmayanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Halsizlik oranı düşüyor

Malatya'da görev yapan Uzman Doktor Sedanur Uzunpolat Yayla, Ramazan ayında mutlaka yapılması gerekenleri açıkladı. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu sahurun önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Malatya'da görev yapan Uzman Doktor Sedanur Uzunpolat Yayla, Ramazan ayında yapılması gerekenlerden bahsetti.

Sahura kalkmayanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Halsizlik oranı düşüyor

YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEK ÖNEMLİ

Yayla, yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek, sahurun mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Ramazan ayının bireyler için hem ruhen hem de bedenen özel bir süreç olduğunu belirten Yayla, yapılan bilimsel çalışmaların sahurun önemini ortaya koyduğunu ifade etti. Yayla, yapan kişilerde gün içindeki halsizlik oranlarının daha düşük görüldüğünü kaydetti. Sahurda hafif ve besleyici öğünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yayla, "Yumurta, süt, peynir gibi protein kaynakları ve tam buğday ekmeğinden oluşan kahvaltı tarzı bir öğün tercih edilebilir. Alternatif olarak çorba, zeytinyağlı yemekler, salata ve yoğurttan oluşan hafif bir menü de uygun olacaktır" dedi. Aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğini aktaran Yayla, bu tür besinlerin susuzluk hissini artırabileceğini belirtti.

Sahura kalkmayanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Halsizlik oranı düşüyor

ANA YEMEĞE GEÇMEDEN ÖNCE 10-15 DAKİKA ARA VERİLMELİ

İftarda orucun su ve çorba ile açılmasını öneren Uzunpolat Yayla, "Ana yemeğe geçmeden önce 10-15 dakika ara verilmesi sindirim açısından faydalıdır. Kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırınlama yöntemleri tercih edilmeli. Şerbetli ve ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar ya da meyve tüketilmelidir" ifadelerini kullandı. Besinlerin küçük porsiyonlar halinde ve yavaş tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yayla, ile sahur arasında yeterli sıvı alımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Bol su içilmeli, ayran, süt ve maden suyu gibi içecekler de tercih edilebilir" dedi.

Sahura kalkmayanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Halsizlik oranı düşüyor

"DİYABET, KALP HASTALIĞI GİBİ RAHATSIZLIKLARI OLANLAR MUTLAKA HEKİMİNE DANIŞMALI"

Ramazan ayında değişen beslenme düzenine bağlı olarak kabızlık gibi sindirim sorunlarının görülebileceğini belirten Uzunpolat Yayla, bu tür problemlerin önüne geçebilmek için lifli gıdaların ve sebze tüketiminin artırılması gerektiğini ifade etti. Kronik hastalığı bulunan kişilere de uyarılarda bulunan Uzunpolat Yayla, "Diyabet, kalp hastalığı gibi rahatsızlıkları olanlar oruç tutmadan önce mutlaka hekimine danışmalıdır. Diyetisyen desteği almak isteyenler Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne başvurabilir" diye konuştu.

