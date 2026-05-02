İngiliz devi Manchester City’de geçirdiği başarılarla dolu 9 yılın ardından sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Bernardo Silva, transfer döneminin en çok konuşulan ismi haline geldi. Portekizli yıldızın geleceği hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, masadaki en ciddi iki aday Galatasaray ve Barcelona olarak öne çıkıyor.

HABERİN ÖZETİ Bernardo Silva transferinde sıcak saatler: Galatasaray’ın dev teklifine karşılık yıldız oyuncu kararını verdi! Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva'nın transferinde Galatasaray ve Barcelona öne çıkıyor. Galatasaray, Bernardo Silva'ya bonuslarla birlikte 3 yıl için toplamda 50 milyon euroyu bulan bir teklif sundu. Bernardo Silva'nın kariyerine Avrupa'nın en üst seviyesinde ve dev bir projede devam etmek istediği ve tercihini Barcelona'dan yana kullanmak istediği belirtiliyor. Barcelona Sportif Direktörü Deco, Bernardo Silva'nın menajeri Jorge Mendes ile görüştü ve finansal planlama için ek süre talep etti.

GALATASARAY’DAN TARİHİ TEKLİF: 50 MİLYON EURO

İspanyol basınından Sport gazetesinin paylaştığı bilgilere göre; Galatasaray yönetimi, 31 yaşındaki maestro için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Sarı-kırmızılıların, Silva’ya bonuslarla birlikte 3 yıl için toplamda 50 milyon euroyu bulan dudak uçuklatan bir paket sunduğu iddia edildi. Süper Lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olması hedeflenen bu hamle, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

KALBİ BARCELONA İÇİN ATIYOR

Parasal cazibeye rağmen Silva'nın önceliği ise henüz değişmiş değil. Sempre Barca kaynaklı haberlere göre, kariyerine Avrupa’nın en üst seviyesinde ve dev bir projede devam etmek isteyen Portekizli oyuncu, tercihini Barcelona’dan yana kullanmak istiyor. Silva'nın aslında kariyer planını çoktan çizdiği ve Katalan ekibine "Evet" demeye hazır olduğu belirtiliyor. Ancak bu transferin önündeki tek engel oyuncunun isteği değil, kulübün içinde bulunduğu durum.

DECO ZAMAN İSTEDİ, JORGE MENDES BEKLEMEDE

Transferin perde arkasındaki detaylar ise oldukça çarpıcı. Habere göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco, Bernardo Silva’nın menajeri Jorge Mendes ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Deco'nun, Silva’nın kalitesinden şüphe duymadıklarını ancak finansal planlama ve resmi adımlar için Mendes’ten ek süre talep ettiği öne sürüldü.

Galatasaray’ın astronomik teklifi ve somut adımları karşısında, Barcelona’nın "biraz daha bekle" stratejisinin Bernardo Silva’yı ikna etmeye yetip yetmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.