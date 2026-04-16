Beşiktaş’ta 48 milyon euroluk operasyon! Sergen Yalçın son sözü söyleyecek: Ya tamam ya devam...

Beşiktaş yönetimi, sezon başında ve devre arasında büyük umutlarla kadroya katılan kiralık oyuncuların geleceğini masaya yatırdı. Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan siyah-beyazlılar, yüksek opsiyon bedellerini makul seviyelere çekmek için sıkı bir pazarlık sürecine hazırlanıyor. İşte detaylar...

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 11:38

Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken, Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi bulunan oyuncuların kalıp kalmayacağı sorusu camianın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kadrosunda Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Kristjan Asllani ve Jota Silva gibi önemli isimleri barındıran Kartal, bu dörtlü için toplamda 48 milyon Euro’yu bulan bir mali yükümlülükle karşı karşıya. Ancak siyah-beyazlı yönetim, mevcut rakamları ödemek yerine "ya indirim ya veda" formülü üzerinde duruyor.

Beşiktaş'ta 48 milyon euroluk operasyon! Sergen Yalçın son sözü söyleyecek: Ya tamam ya devam...

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş’ta 48 milyon euroluk operasyon! Sergen Yalçın son sözü söyleyecek: Ya tamam ya devam...

Beşiktaş, sezon sonu yaklaşırken kiralık sözleşmesi bulunan ve toplam maliyeti 48 milyon Euro'yu bulan dört önemli oyuncusunun geleceğiyle ilgili 'ya indirim ya veda' formülünü değerlendiriyor.
Cengiz Ünder için 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor ve Beşiktaş bu bedelin 2-2.5 milyon Euro'ya indirilmesini hedefliyor.
El Bilal Toure'nin 15 gol atması durumunda devreye girecek 15 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon, oyuncunun 6 golde kalmasıyla geçersiz hale geldi, ancak piyasa değeri hala 15 milyon Euro civarında.
Kristjan Asllani'nin 11 milyon Euro'luk satın alma maddesi bulunuyor ve bu oyuncunun takımda kalıp kalmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek.
Jota Silva için Nottingham Forest ile yapılan anlaşmada 17 milyon Euro'luk bir opsiyon mevcut, ancak Beşiktaş yönetimi oyuncunun bu maliyeti karşılayacak bir performans sergilemediği görüşünde ve indirim olmazsa yolların ayrılacağı düşünülüyor.
İşte Siyah-Beyazlılardaki kiralık yıldızların son durumu ve yönetim stratejisi:

CENGİZ ÜNDER: İNDİRİM OLURSA İMZA ATILACAK

Fenerbahçe’den kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon sergilediği inişli çıkışlı performansla beklentileri tam olarak karşılayamadı. 26 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlayan 28 yaşındaki oyuncunun 5 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, Cengiz’in potansiyeline güvense de bu rakamı yüksek buluyor. Siyah-beyazlıların hedefi, ezeli rakibiyle masaya oturarak bu bedeli 2-2.5 milyon Euro seviyesine çekmek.

EL BİLAL TOURE: SAKATLIKLAR PLANLARI BOZDU

Atalanta’dan büyük umutlarla kiralanan Malili forvet El Bilal Toure, talihsiz sakatlıklar nedeniyle form tutmakta zorlandı. Sözleşmesinde yer alan "15 gol atarsa 15 milyon Euro’luk zorunlu opsiyon devreye girer" maddesi, oyuncunun şu ana kadar 6 golde kalmasıyla geçerliliğini yitirdi. Ancak Toure’nin piyasa değerinin hala 15 milyon Euro bandında olması yönetimi düşündürüyor. Kulüp, oyuncunun yeteneğine ikna olsa da mali şartlar pazarlığa tabi tutulacak.

ASLLANİ KALMAK İSTİYOR, KARAR SERGEN YALÇIN’DA

Devre arasında Inter’den takıma katılan Kristjan Asllani, Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 maçta 1 asistlik performans sergiledi. Takımda kalmaya sıcak bakan Arnavut orta sahanın satın alma maddesi 11 milyon Euro. Ortalama bir grafik çizen tecrübeli oyuncu için son sözü teknik direktör Sergen Yalçın söyleyecek. Yönetimin, bu bedeli ödemeye mevcut şartlarda pek sıcak bakmadığı belirtiliyor.

JOTA SİLVA: MALİYET EL YAKIYOR

Takımın kiralık oyuncuları arasındaki en pahalı isim olan Jota Silva için Nottingham Forest ile yapılan anlaşmada 17 milyon Euro'luk bir opsiyon bulunuyor. Portekizli oyuncunun takımdaki geleceği ise en pamuk ipliğine bağlı olanı. Beşiktaş kurmayları, Silva'nın bu maliyeti karşılayacak bir performans sergilemediği görüşünde birleşirken, rakamda devasa bir indirim yapılmadığı sürece yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

