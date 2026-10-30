Derbinin faturası ağır oldu: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar belli oldu!

Süper Lig'de büyük yankı uyandıran Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nın verdiği cezalar futbol gündemine damga vurdu. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha içinde yaşanılan kavga olayının faturası ağır oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yaşanan olaylar sebebiyle her iki oyuncuya da resmi cezalarını duyurdu.

PFDK'DAN AĞIR FATURA: 3 VE 2 MAÇLIK MEN CEZALARI

Kurul tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Archie Brown, kavga eylemi nedeniyle 3 maç men ve 100 bin lira para cezası ile cezalandırıldı. Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı ise aynı gerekçeyle 2 maç men ve 67 bin lira para cezası aldı.

Tahkim Kurulu'na yapılacak olası itirazlarda cezalarda bir indirime gidilmemesi durumunda, iki oyuncunun da forma giyemeyeceği resmi müsabakalar şu şekilde sıralandı:

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

30 Ekim Cuma: Konyaspor - Galatasaray

7 Kasım Cumartesi: Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

ARCHİE BROWN'UN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

31 Ekim Cumartesi: Fenerbahçe - Göztepe

8 Kasım Pazar: Çorum FK - Fenerbahçe

21 Kasım Cumartesi: Kocaelispor - Fenerbahçe

Kulüplerin Tahkim Kurulu'na başvurarak cezaların indirilmesini talep edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.