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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 11:31

Derbinin faturası ağır oldu: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri sonuçlandı. Saha içindeki kavga nedeniyle cezalandırılan Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın takımlarını yalnız bırakacağı karşılaşmalar netlik kazandı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Derbinin faturası ağır oldu: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar belli oldu!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 11:31

Süper Lig'de büyük yankı uyandıran - derbisinin ardından PFDK'nın verdiği cezalar gündemine damga vurdu. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha içinde yaşanılan kavga olayının faturası ağır oldu. 

Derbinin faturası ağır oldu: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar belli oldu!

, yaşanan olaylar sebebiyle her iki oyuncuya da resmi cezalarını duyurdu.

Derbinin faturası ağır oldu: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar belli oldu!

PFDK'DAN AĞIR FATURA: 3 VE 2 MAÇLIK MEN CEZALARI

Kurul tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin başarılı sol beki , kavga eylemi nedeniyle 3 maç men ve 100 bin lira para cezası ile cezalandırıldı. Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı ise aynı gerekçeyle 2 maç men ve 67 bin lira para cezası aldı.

Derbinin faturası ağır oldu: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar belli oldu!

Tahkim Kurulu'na yapılacak olası itirazlarda cezalarda bir indirime gidilmemesi durumunda, iki oyuncunun da forma giyemeyeceği resmi müsabakalar şu şekilde sıralandı:

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

  • 30 Ekim Cuma: Konyaspor - Galatasaray
  • 7 Kasım Cumartesi: Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler
Derbinin faturası ağır oldu: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar belli oldu!

ARCHİE BROWN'UN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

  • 31 Ekim Cumartesi: Fenerbahçe - Göztepe
  • 8 Kasım Pazar: Çorum FK - Fenerbahçe
  • 21 Kasım Cumartesi: Kocaelispor - Fenerbahçe
Derbinin faturası ağır oldu: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar belli oldu!

Kulüplerin Tahkim Kurulu'na başvurarak cezaların indirilmesini talep edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Abdülkerim Bardakcı
#Futbol
#profesyonel futbol disiplin kurulu
#Archie Brown
#Spor
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