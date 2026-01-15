Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe’de En-Nesyri hareketliliği: İtalyan devi resmi teklif yaptı!

Fenerbahçe’de transferine kesin gözüyle bakılan Youssef En-Nesyri için resmi teklifler yağıyor. Premier Lig ekiplerinin takibindeki Faslı golcü için İtalya’nın dev kulübünden gelen resmi teklif, sarı-lacivertlilerin ara transfer planlarını tamamen değiştirebilir. İşte detaylar...

15.01.2026
10:50
15.01.2026
10:50

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe’de transfer gündemi hareketli geçmeye devam ediyor.

Fenerbahçe’de En-Nesyri hareketliliği: İtalyan devi resmi teklif yaptı!

Geçen sezon büyük beklentilerle Sevilla’dan transfer edilen ancak Türkiye kariyerindeki performansı sıkça tartışılan Youssef En-Nesyri için ayrılık ihtimali gün geçtikçe güçleniyor. Sarı-lacivertli yönetim, gelen ciddi teklifleri değerlendirmek adına Faslı golcünün gidişine yeşil ışık yaktı. Özellikle İngiliz ekiplerinin ilgisi bilinirken, İtalya’nın dev kulübünden beklenmedik bir resmi teklif geldi.

Fenerbahçe’de En-Nesyri hareketliliği: İtalyan devi resmi teklif yaptı!

NAPOLİ'DEN TEKLİF

İtalyan basınından gelen haberlere göre, Serie A’nın iddialı ekiplerinden Napoli, En-Nesyri’yi renklerine bağlamak için Fenerbahçe’ye resmi teklifini sundu.

Fenerbahçe’de En-Nesyri hareketliliği: İtalyan devi resmi teklif yaptı!

İtalyan devinin, golcü oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun 2029 yılına kadar süren sözleşmesini ve yapılan yatırımı göz önünde bulundurarak teklifi değerlendirmeye aldığı gelen bilgiler arasında.

İNGİLİZ KULÜPLERİ PUSUYA YATTI

Faslı yıldız için sadece İtalya değil, İngiliz takımları da oldukça istekli. Premier Lig’in fizik gücü yüksek forvet arayan takımlarından Nottingham Forest ve Everton, 27 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Napoli’nin resmi hamlesi sonrası bu iki kulübün de tekliflerini güncelleyebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe’de En-Nesyri hareketliliği: İtalyan devi resmi teklif yaptı!

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda toplam 25 kez sahaya çıkan En-Nesyri, rakip fileleri 8 kez sarsarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Zaman zaman gösterdiği performansla eleştirilerin odağında kalsa da, Avrupa piyasasındaki değerini koruyan deneyimli santrforun geleceği, yönetimle yapılacak son görüşmenin ardından netlik kazanacak.

#Futbol
#Spor
