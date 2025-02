Fenerbahçe'nin Gaziantep FK kamp kadrosu açıklandı!

Sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son grup maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep'e giden maç kadrosu:

Livakovic, Diego Carlos, Djiku, Levent Mercan, İsmail Yüksek ve Amrabat maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kafilesinde İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Osayi, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, Kostic, Tadic, Talisca, Maximin, Dzeko, En Nesyri ve Cenk Tosun yer aldı.