Fenerbahçe'nin Gaziantep FK kamp kadrosu açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı. Sarı lacivertliler, 6 futbolcuyu Antep'e götürmeyecek.