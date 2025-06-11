Fernando Muslera Türkiye'ye veda etti! Duygusal anlar kamerada

Tüm Türkiye'nin sevgisini ve saygısını kazanan Galatasaray'ın efsanevi Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. Muslera'nın vedası sırasında duygusal anların yaşandığı görüldü.

Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve sayısız başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

BİR SÜRE DAHA İSTANBUL'DA KALMIŞTI...

Son maçına Başakşehir karşısında çıkan Muslera, bu müsabakanın ardından bir süre daha İstanbul'da kaldı ve buradaki dostları ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Bugün İstanbul Havalimanı'na gelen Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı ve özel uçakla ülkesine gitti. Muslera'nın vedası sırasında duygusal anların yaşandığı görüldü.