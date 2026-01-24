Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da orta saha harekatı! Barcelona’nın 100 milyonluk yıldızı geliyor

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, orta sahaya yeni bir takviye yapmak için Barcelona’nın genç yıldızı için resmi teklifini yaptı. İspanyol devinin ayrılığa onay verdiği transferde, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'da orta saha harekatı! Barcelona’nın 100 milyonluk yıldızı geliyor
24.01.2026
24.01.2026
saat ikonu 11:17

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren ve Avrupa’da başarı hedefleyen Galatasaray, ocak transfer döneminin en büyük bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da orta saha harekatı! Barcelona’nın 100 milyonluk yıldızı geliyor

Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk’un raporu doğrultusunda orta sahaya çeşitlilik katacak bir isim arayan sarı-kırmızılı yönetim, rotayı Katalan devi Barcelona’ya çevirdi.

Galatasaray'da orta saha harekatı! Barcelona’nın 100 milyonluk yıldızı geliyor

HEDEF MARC CASADO

Barcelona'nın yeni jenerasyonunun en önde gelen isimlerinden biri olan Marc Casado için düğmeye basan Cimbom, hem İspanyol devini hem de oyuncuyu ikna etmek için bütün kozlarını ortaya koyuyor. İspanya'dan gelen son bilgiler ise bu transferin sanıldığı kadar kolay olmayacağını gösteriyor.

Galatasaray'da orta saha harekatı! Barcelona’nın 100 milyonluk yıldızı geliyor

ATLETİCO MADRİD DE DEVREDE!

İspanyol basınından gelen haberlere göre; Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero için resmi temaslara başladı. Barcelona yönetiminin, kulübün mali yapısını rahatlatmak adına "iyi bir teklif gelmesi halinde" ayrılığa yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Ancak Aslan’ın bu transferde yalnız olmadığı, İspanyol devi Atletico Madrid’in de genç oyuncu için pusuda beklediği gelen haberler arasında.

Galatasaray'da orta saha harekatı! Barcelona’nın 100 milyonluk yıldızı geliyor

CASADO’DAN BEKLENMEDİK CEVAP

Transferin seyri, Katalan medyasının önde gelen mecralarından Mundo Deportivo’nun geçtiği son dakika bilgisiyle değişti. Habere göre; Hansi Flick’in kadro planlamasında zaman zaman ikinci planda kalmasına rağmen Casado’nun ayrılığa pek sıcak bakmadığı öğrenildi.

Galatasaray'da orta saha harekatı! Barcelona’nın 100 milyonluk yıldızı geliyor

Genç yıldızın Galatasaray’dan gelen teklifi halihazırda geri çevirdiği ve transfer penceresi kapanmadan önce dramatik bir değişiklik yaşanmazsa kariyerine Camp Nou’da devam etmek istediği vurgulandı.

Galatasaray'da orta saha harekatı! Barcelona’nın 100 milyonluk yıldızı geliyor

100 MİLYON EUROLUK ENGEL

Bu sezon Barcelona formasıyla 19 resmi maça çıkan ve 1 asistlik performans sergileyen Casado'nun transferindeki en büyük engel ise kulübüyle olan bağları olarak görülüyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan genç yeteneğin, Barcelona ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da orta saha harekatı! Barcelona’nın 100 milyonluk yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılıların elini kolunu bağlayan asıl detay ise oyuncunun kontratında yer alan 100 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi. Galatasaray yönetimi, Casado'nun kalma inadını kırmak ve Barcelona'yı makul bir bonservis bedeline ikna etmek için şartları zorlamaya devam ediyor.

