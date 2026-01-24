Galatasaray'da orta saha harekatı! Barcelona’nın 100 milyonluk yıldızı geliyor

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren ve Avrupa’da başarı hedefleyen Galatasaray, ocak transfer döneminin en büyük bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk’un raporu doğrultusunda orta sahaya çeşitlilik katacak bir isim arayan sarı-kırmızılı yönetim, rotayı Katalan devi Barcelona’ya çevirdi.

HEDEF MARC CASADO

Barcelona'nın yeni jenerasyonunun en önde gelen isimlerinden biri olan Marc Casado için düğmeye basan Cimbom, hem İspanyol devini hem de oyuncuyu ikna etmek için bütün kozlarını ortaya koyuyor. İspanya'dan gelen son bilgiler ise bu transferin sanıldığı kadar kolay olmayacağını gösteriyor.

ATLETİCO MADRİD DE DEVREDE!

İspanyol basınından gelen haberlere göre; Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero için resmi temaslara başladı. Barcelona yönetiminin, kulübün mali yapısını rahatlatmak adına "iyi bir teklif gelmesi halinde" ayrılığa yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Ancak Aslan’ın bu transferde yalnız olmadığı, İspanyol devi Atletico Madrid’in de genç oyuncu için pusuda beklediği gelen haberler arasında.

CASADO’DAN BEKLENMEDİK CEVAP

Transferin seyri, Katalan medyasının önde gelen mecralarından Mundo Deportivo’nun geçtiği son dakika bilgisiyle değişti. Habere göre; Hansi Flick’in kadro planlamasında zaman zaman ikinci planda kalmasına rağmen Casado’nun ayrılığa pek sıcak bakmadığı öğrenildi.

Genç yıldızın Galatasaray’dan gelen teklifi halihazırda geri çevirdiği ve transfer penceresi kapanmadan önce dramatik bir değişiklik yaşanmazsa kariyerine Camp Nou’da devam etmek istediği vurgulandı.

100 MİLYON EUROLUK ENGEL

Bu sezon Barcelona formasıyla 19 resmi maça çıkan ve 1 asistlik performans sergileyen Casado'nun transferindeki en büyük engel ise kulübüyle olan bağları olarak görülüyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan genç yeteneğin, Barcelona ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların elini kolunu bağlayan asıl detay ise oyuncunun kontratında yer alan 100 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi. Galatasaray yönetimi, Casado'nun kalma inadını kırmak ve Barcelona'yı makul bir bonservis bedeline ikna etmek için şartları zorlamaya devam ediyor.