Galatasaray'ın Talisca ısrarı! Temsilcisi tüm ayrıntıları anlattı

01 Şubat 2025 19:11 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 19:16

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca'nın Türkiye temsilcisi Deniz Sarıtaç, Brezilyalı yıldızın transfer sürecini anlattı. Sarıtaç, Talisca ile ilgili çarpıcı Galatasaray iddiasında da bulundu. Talisca'nın Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra 'transfer çalımı' yapmak için Galatasaray'ın devreye girdiğini ifade etti. İşte Talisca transferinin ayrıntıları...

Fenerbahçe, uzun süren görüşmelerin ardından Anderson Talisca ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızla 1.5 yıllık kontrat imzaladı. Transfer süreciyle ilgili detayları futbolcunun Türkiye’deki temsilcisi ve Fenerbahçe’nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Sabah gazetesine anlattı.

"TALİSCA HABERLERİ ÇOK ERKEN ÇIKTI"

Yaklaşık 3 aylık bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden Sarıtaç şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin ilgisi çok yoğun oldu. Sabırlı ve transferin her yönünü profesyonel bir şekilde ele aldılar. Aslanda bayağı zor bir transfer çünkü 1.5 yıl daha kontratı vardı Suudi Arabistan kulübü ile. 3 ay önce bu transfere 'Hayırlı olsun' diyen vardı. Haberler çok erken çıktı. Bu bir haftada bitecek bir transfer değildi.

Talisca, Fenerbahçe'ye hep çok sıcak baktı. İlk andan itibaren hayal kurmaya başlamıştı. İşin en basit yanı, Talisca yönüydü. Acun Bey'in de konuşmalarını es geçmemek lazım. 'Biz bir aile ilişkisi kurduk.' dedi. Tekrar Avrupa'ya dönmek onu heyecanlandırıyor. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılara imza atmıştı aynısını Fenerbahçe'de yaşamak istiyor.

GALATASARAY'DAN TALISCA HAREKATI...

Galatasaray, transfer sürecinin son 10 gününde devreye girdi. Israrlı da bir girişim oldu. Ama Fenerbahçe öyle sıcak bir hava ortaya çıkardı ki dostluk oluştu bu süreçte. Menajerlik şirketi Carlos Leite de dik bir duruş sergiledi. Galatasaray, bir değil iki kez geldi. Ama Talisca'nın aklı hiç karışmadı.

Kurduğu bir gönül bağı var. 3 tane Suudi Arabistan'dan bir de Katar'dan resmi teklif aldık. Fenerbahçe'nin verdiğinden çok daha fazla para verdiler, kabul etmedi. Mourinho,Beşiktaş döneminin ardından Talisca'yı Manchester United'a istemişti. O zaman olmadı.

'OYUNCU FENERBAHÇE'YE FİT BİR ŞEKİLDE GELDİ'

Talisca kendine çok iyi bakmış. Fit bir şekilde geldi. Konsantrasyonu sadece futbola yönelik. Rap müzik onun hobisi, kişisel keyfi. Bunu yaptığı için eleştiriliyor. İnsanların başka hobileri yok mu? Mesela bir mühendis piyano çalamaz mı? Çocukluğundan beri rap müzik seven birisi zaten. Sanki öyle bir konuşuluyor ki maç saati konsere gidecek gibi.

Talisca stadı biliyor, nerede yaşayacağını biliyor, şehri biliyor. Eski takım arkadaşı Cenk Tosun, şu an Fenerbahçe'de. Brezilya'dan Fred, Diego Carlos ve Becao buradalar. Beşiktaş döneminde çalıştığı herkesi hemen aramış. Hiçbir sorun yaşamayacak."