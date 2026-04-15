Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İstifa çağrısı yapılmıştı! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Okan Buruk kararı

Trendyol Süper Lig'de yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışındaki avantajını neredeyse kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk hedef tahtasına oturtuldu. Sarı kırmızılı camiada 'istifa' seslerinin yükseldiği tecrübeli hoca için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kararını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 06:28
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 06:28

Trendyol 'de zirve yarışında hesaplar karıştı. Son 3 maçında yalnızca Göztepe'yi yenip Trabzonspor'a mağlup olan, Kocaelispor ile de berabere kalan sarı kırmızılılar ağır yara aldı. Lider ile arasındaki puan farkı 2'ye kadar düştü.

GALATASARAY'DA PANİK YOK!

Ancak yaşanan kayıplara rağmen Galatasaray panik yapmıyor. Eriyen puan farkına rağmen teknik direktör rahat. Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; son iki gündür sıkça dillendirildiği gibi Kemerburgaz’da OHAL durumu olmadığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Zirve yarışında Galatasaray da Fenerbahçe de kalan maçlarını kazanırsa şampiyonluğa ulaşacak. Ancak sarı kırmızılar bu yolun daha kısa olduğu kanaatinde. Okan Buruk'un oyuncularına anlattığı formüle göre; 2 maçı kazan, şampiyon ol! Yani Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında alınacak 6 puan sonrası şampiyonluk kapısının sonuna kadar açılacağı inancı hâkim.

Eğer Galatasaray, başkentte bir hata yapmaz ve ardından Fenerbahçe’yi sahasında yenerse rakibiyle aradaki farkı en azından 5’e çıkaracak ve kalan 3 haftada şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayacak.

İSTİFA ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

Galatasaray’ın son 3 maçta 5 puan kaybetmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi hâline gelirken, yönetimin sezon sonunda tecrübeli hocayla yolları ayıracağı iddiaları ortaya atılmıştı.

DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A YENİ SÖZLEŞME

Ancak başkan Dursun Özbek ise tam tersi bir hamlede bulundu. Buruk’a “Üst üste beşinci şampiyonluğumuza da birlikte yürüyeceğiz” diyen Özbek, bu sözünü havada bırakmayacak.

Başkan Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak kongrede yeniden aday olacağına aylar önce duyurmuştu. Takım şampiyonluğa ulaşır ve Özbek de seçimi kazanırsa ilk iş olarak Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#okan buruk
#Fenerbahçe
#Şampiyonluk Yarışı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.