İstifa çağrısı yapılmıştı! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Okan Buruk kararı

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında hesaplar karıştı. Son 3 maçında yalnızca Göztepe'yi yenip Trabzonspor'a mağlup olan, Kocaelispor ile de berabere kalan sarı kırmızılılar ağır yara aldı. Lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye kadar düştü.

GALATASARAY'DA PANİK YOK!

Ancak yaşanan kayıplara rağmen Galatasaray panik yapmıyor. Eriyen puan farkına rağmen teknik direktör Okan Buruk rahat. Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; son iki gündür sıkça dillendirildiği gibi Kemerburgaz’da OHAL durumu olmadığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Zirve yarışında Galatasaray da Fenerbahçe de kalan maçlarını kazanırsa şampiyonluğa ulaşacak. Ancak sarı kırmızılar bu yolun daha kısa olduğu kanaatinde. Okan Buruk'un oyuncularına anlattığı formüle göre; 2 maçı kazan, şampiyon ol! Yani Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında alınacak 6 puan sonrası şampiyonluk kapısının sonuna kadar açılacağı inancı hâkim.

Eğer Galatasaray, başkentte bir hata yapmaz ve ardından Fenerbahçe’yi sahasında yenerse rakibiyle aradaki farkı en azından 5’e çıkaracak ve kalan 3 haftada şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayacak.

İSTİFA ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

Galatasaray’ın son 3 maçta 5 puan kaybetmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi hâline gelirken, yönetimin sezon sonunda tecrübeli hocayla yolları ayıracağı iddiaları ortaya atılmıştı.

DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A YENİ SÖZLEŞME

Ancak başkan Dursun Özbek ise tam tersi bir hamlede bulundu. Buruk’a “Üst üste beşinci şampiyonluğumuza da birlikte yürüyeceğiz” diyen Özbek, bu sözünü havada bırakmayacak.

Başkan Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak kongrede yeniden aday olacağına aylar önce duyurmuştu. Takım şampiyonluğa ulaşır ve Özbek de seçimi kazanırsa ilk iş olarak Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayacak.