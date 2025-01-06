Jose Mourinho isteği üzerine Jaka Bijol için harekete geçildi!

06 Ocak 2025 19:32 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 19:52

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, yönetimden Serie A takımlarından Udinese'nin formasını giyen Jaka Bijol'u istediği iddia edildi.

Fenerbahçeli kurmaylar, takımın UEFA Avrupa Ligi'ni ve Süper Lig'deki iddiasının devam edebilmesi için kadroya yeni isimler katabilmek için yoğun mesaiye başladı.

Jose Mourinho​'nun kadro kurarken stoper tandeminde sorun yaşamasının ardından savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim İtalya Serie A takımı Udinese forması giyen Jaka Bijol için ortaya bir iddia atıldı.

MOURİNHO JAKA BİJOL TRANSFERİNİ İSTİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun yaptığı habere göre, "Jose Mourinho, şartlarımıza uyarsa Jaka Bijol'u hemen alalım dedi. Fenerbahçe​ transfer​ için temas kurdu. Oyuncunun şartlarını sordu. Jaka Bijol için yoklama yapıldı. Bundan sonraki süreci adım adım takip edeceğiz. Çünkü İtalya'daki bir oyuncu kolay kolay Türkiye'ye gelmek istemeyebilir. 25 yaşında henüz. Ancak dediğim gibi Fenerbahçe girişimde bulundu. Süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

JAKA BİJOL SEZON PERFORMANSI

Udinese​ ile bu sezon 20 maça çıkan Slovenyalı stoper 2 kez gol sevinci yaşadı.

Rus kulübü CSKA Moskova'dan 4 milyon euro bedelle 2022 yılında İtalyan ekibe imza atan Bijol gelecek ay 26 yaşına girecek.

Ayrıca milli takımı adına 59 kez maça çıkan Slovenyalı milli stoper 1 gol 1 asist üretti.

BECAO'NUN SAKATLIĞI PLANLARI BOZDU

Fenerbahçe'de stoper krizi yaşanmaya devam ediyor. Serdar Aziz'e güvenmeyen Mourinho, Samet Akaydin'in formsuzluğu ve Rodrigo Becao'nun sakatlık sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olması sarı-lacivertli yönetimi Jaka Bijol transferinde harekete geçirdi.

Öte yandan Rodrigo Becao'da 2023 yaz transfer döneminde Bijol'un forma giydiği kulüp olan Udinese'den 8 milyon euro'ya takıma katılmıştı.