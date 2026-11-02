Jose Mourinho’dan Arda Güler isyanı! 'Bunu bir türlü anlamıyorlar'

İspanya La Liga'da heyecan aralıksız devam ederken, 11. hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda Racing Santander ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar; Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Yan Diomande'nin kaydettiği gollerle sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Maçın ardından tüm dikkatler, sergilediği harika futbolu 1 asistle taçlandıran milli gururumuz Arda Güler'e çevrildi.

MOURİNHO'DAN ELEŞTİRİLERE TEPKİ: "İNSANLAR BUNU ANLAMIYOR"

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında kulübün genç yıldızı hakkında kilit açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda'nın mevkisiyle ilgili yapılan eleştirilere net bir dille tepki gösterdi.

Portekizli tecrübeli teknik adam, milli futbolcu için şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler bunu her maçta yapıyor, bu bizim için yeni bir şey değil. İnsanlar neden onu sağ kanatta oynattığımı sürekli sorguluyorlar, oysa onun ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu hala anlamıyorlar. Arda, neden orada ona ihtiyacım olduğunu çok iyi biliyor ve taktiksel görevini asla aksatmıyor."

Jude Bellingham ile yakaladığı uyuma da vurgu yapan Mourinho, "Jude ile olan partnerliği mükemmel sayılabilir. Jude'a yaptığı asist çok güzeldi. Takım için ne kadar önemli olduğunu anlamak için her hafta 90 dakika oynamasına gerek yok. Bazen bir teknik direktörün verebileceği en iyi karar, en değerli oyuncularını korumaktır. Arda henüz 21 yaşında ve ondan daha çok güzel futbol izleyeceğiz" diyerek genç yıldıza olan güvenini bir kez daha yineledi.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki süperstar, bu sezon eflatun-beyazlı forma altında çıktığı 13 resmi maçta 3 gol ve 6 asistlik harika bir istatistik yakalayarak takımının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını bir kez daha kanıtladı.