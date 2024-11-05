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Kerem Aktürkoğlu Bayern Münih karşısında! Portekizliler Türk oyuncuya güveniyor

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
05 Kasım 2024 15:10 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:46
Kerem Aktürkoğlu Bayern Münih karşısında! Portekizliler Türk oyuncuya güveniyor

Milli gururumuz Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica takımı, Şampiyonlar Liginde Alman ekibi Bayern Münih karşısına çıkıyor. Portekizli taraftarlar bu zorlu mücadelede takımlarına inandıklarını belirterek, Türk yıldız Kerem Aktürkoğlu'na da çok güvendiklerini ifade etti.

Sezon başında Galatasaray'dan Portekiz'in Benfica takımına transfer olan milli gururumuz Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar 12 gollük performansıyla göz doldurdu. Benfica yönetimi, teknik ekibi, takım arkadaşları ve taraftarlar Aktürkoğlu'nun başarılı performansından dolayı çok memnun olduklarını her fırsatta dile getiriyor. Şampiyonlar Liginde Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşılaşacak olan Benfica'nın en büyük kozu Kerem Aktürkoğlu olacak.

Kerem Aktürkoğlu Bayern Münih karşısında! Portekizliler Türk oyuncuya güveniyor - 1. Resim

PORTEKİZLİ TARAFTARLAR AKTÜRKOĞLU'NA GÜVENİYOR!

Portekiz'in Lizbon şehri adeta bir futbol kenti. Benfica taraftarları da takımlarına her maçta yoğun destek veriyor. Lizbon kenti Şampiyonlar Liginde oynanacak mücadele için şimdiden maç havasına girmiş durumda.

Kerem Aktürkoğlu Bayern Münih karşısında! Portekizliler Türk oyuncuya güveniyor - 2. Resim

Benficalı taraftarlar Bayern Münih karşısında takımlarına inanmakla birlikte, Türk yıldız Kerem Aktürkoğlu'na da çok güvendiklerini belirtiyor. Bayern Münih'in evi Allianz Arena'da oynanacak maç, Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak.

Kerem Aktürkoğlu Bayern Münih karşısında! Portekizliler Türk oyuncuya güveniyor - 3. Resim

KEREM'LE BİRLİKTE FİLİSTİN'E DESTEK!

Kerem Aktürkoğlu'nun başarılı performansından dolayı bonservis bedelinde güncelleme kararı alan Benfica takımı, yıldız oyuncunun bonservisinde de zam yapma kararı aldı.

Kerem Aktürkoğlu Bayern Münih karşısında! Portekizliler Türk oyuncuya güveniyor - 4. Resim

Sosyal medya hesabından her fırsatta İsrail'in Filistin'de yaptığı zulme dikkat çeken Aktürkoğlu, dünyaya seslenerek bu vahşetin, soykırımın bir an önce son bulmasını istediği bir mesaj yayınlamıştı.

Kerem Aktürkoğlu Bayern Münih karşısında! Portekizliler Türk oyuncuya güveniyor - 5. Resim

Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin hassasiyetine saygı duyan ve destekleyen Portekizliler de milli oyuncumuza destek veriyor. Portekiz'in en önde gelen gazeteleri, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü manşetlerine taşıdı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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