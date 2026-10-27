Mbappe'ye Çin şoku: Mao Zedong şakası pahalıya mal oldu!

Dünya futbolunun en değerli ve tanınan isimlerinden biri olan Kylian Mbappe, internette hızla yayılan kısa bir video yüzünden Çin pazarındaki en büyük ticari ortaklıklarını tek bir günde kaybetti.

Real Madrid'in Fransız forvetinin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong hakkında şaka yaptığı iddia edilen görüntüleri sosyal medyada adeta fırtına kopardı. Bu gelişmenin ardından ülkenin iki dev şirketi, futbolcuyla olan sponsorluk anlaşmalarını derhal sonlandırdı.

İnternete sızan kayıtlarda 27 yaşındaki yıldız futbolcu, bugüne kadar gördüğü en eğlenceli internet caps'inin (meme) kendi yüzünün "Çinli bir diktatör olduğunu düşündüğü bir adamın" üzerine montajlandığı görsel olduğunu belirtiyor. Bu ifadelerin, Mbappe'nin yüzünün 1976 yılında hayatını kaybeden ve Çin'de hatırasına yönelik mizah yapılması kesin bir toplumsal tabu sayılan Mao Zedong'un suretine yerleştirildiği görsele işaret ettiği ifade ediliyor.

ÇİNLİ DEV MARKALARDAN ART ARDA FESİH KARARLARI

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Çin'in en büyük içecek üreticilerinden Dongpeng, resmi bir açıklama yayımlayarak Mbappe ile olan tüm işbirliğini sonlandırdığını duyurdu. Fransız AFP ajansının haberine göre şirket, "ulusal duyguları inciten hiçbir davranışa müsamaha göstermeyen sıfır tolerans politikası" izlediğini vurguladı. Dongpeng, bu yılki Dünya Kupası boyunca Mbappe'nin yapay zekayla üretilmiş görsellerini enerji içeceği reklamlarında yoğun bir şekilde kullanıyordu.

Bu hamlenin hemen ardından ülkenin en büyük süt ürünleri üreticisi Mengniu da benzer bir kararla sözleşmeyi feshettiğini ilan etti. Mengniu da tıpkı içecek devi gibi "Çin halkının duygularını zedeleyen söz ve eylemlere karşı sıfır tolerans" ilkesini gerekçe gösterdi.

"GUİGUİ" HEDEF TAHTASINA OTURDU

Çinli futbolseverler arasında Ninja Kaplumbağalar benzetmesinden ötürü sevecen bir yaklaşımla "Guigui" (Kaplumbağa) lakabıyla anılan ve sosyal medyada milyonlarca hayranı olan Mbappe, kısa süre içinde ülkedeki en popüler yabancı sporculardan biriyken hedef tahtasına dönüştü.

Çin'in mikroblog platformu Weibo'da "Dongpeng Beverage, Mbappe ile işbirliğini sonlandırdı" başlığı en çok konuşulan ve trend olan konu haline geldi. Kullanıcılar futbolcunun "kırmızı çizgiyi aştığını" belirterek içecek kutularındaki yüzünün derhal kaldırılmasını talep etti. Ülkenin önde gelen futbol platformlarından Dongqiudi ise yayımladığı bildiride Mbappe'nin ifadelerinin Çin halkına ve taraftarlara yönelik doğrudan bir hakaret olduğunu yazdı.

TEPKİLER ÖDÜL GECESİNİN HEMEN ERTESİNDE GELDİ

Söz konusu kriz, Mbappe'nin futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü sayılan Ballon d'Or yarışında Harry Kane'e geçilmesinin hemen bir gün sonrasında patlak verdi.

Mbappe daha önce eylül ayında Fransız spor gazetesi L'Equipe'e verdiği mülakatta, kendisini askeri diktatörlere benzeten montajlara değinmişti. Yıldız isim o söyleşide şu ifadeleri kullanmıştı:

"İşin bir yanı komik, insanların bunu eğlence için yaptığını anlayabiliyorsunuz. Fakat diğer yanı o kadar komik değil, çünkü tarihte bu kişilerin sebep olduğu büyük acılar var. Başkalarını öldüren veya milyonlarca insanı sefalete sürükleyen kişilerle kıyaslanmak pek hoş değil; hayatımda böyle bir şey yapmadım."