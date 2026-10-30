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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:56

Milano'da tarihi dönüşüm: Inter ve Milan’ın ortak stadyumu tanıtıldı!

İtalyan futbolunun iki köklü devi AC Milan ve Inter, dünya spor gündemini sarsacak ortak bir hamleye imza atarak uzun süredir konuşulan yeni stadyum projeleri için resmi anlaşmaya vardıklarını duyurdu. İki kulübün yıllardır paylaştığı efsanevi San Siro'nun (Giuseppe Meazza) yerini alacak olan dev projenin detayları ve tanıtım videosu resmen kamuoyuyla paylaşıldı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Milano'da tarihi dönüşüm: Inter ve Milan’ın ortak stadyumu tanıtıldı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:56

İtalyan futbolunun kalbinin attığı 'da yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. ve Inter yönetimlerinin ortak kararıyla hayata geçirilecek modern tapınağın adı Generali Stadyumu olarak açıklandı. 

Milano'da tarihi dönüşüm: Inter ve Milan’ın ortak stadyumu tanıtıldı!

Yayınlanan ilk konsept tasarımlar ve tanıtım videoları futbolseverlerde büyük heyecana sebep olurken, projenin sadece bir maç oynanan alan değil, aynı zamanda 7/24 yaşayan bir cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Milano'da tarihi dönüşüm: Inter ve Milan’ın ortak stadyumu tanıtıldı!

KONSERLERİN VE DEV ETKİNLİKLERİN YENİ ADRESİ

Hazırlanan kapsamlı tanıtım videosunda, yeni stadyumun yalnızca karşılaşmalarına ev sahipliği yapmayacağı; aynı zamanda dünya çapında konserlere, kültürel etkinliklere ve büyük organizasyonlara kapı aralayacak çok amaçlı bir yaşam merkezi olarak tasarlandığı vurgulandı. Milano şehrinin sosyal ve ekonomik hayatına yön vermesi beklenen bu devasa kompleks, çevre dostu ve yaşayan yapısıyla dikkat çekiyor.

Milano'da tarihi dönüşüm: Inter ve Milan’ın ortak stadyumu tanıtıldı!

HEDEF 2031 AÇILIŞI VE 2032 AVRUPA ŞAMPİYONASI

Kulüpler tarafından yapılan ortak açıklamada, inşa sürecinin hızla tamamlanarak stadyumun 2031 yılına kadar kapılarını açmasının planlandığı ifade edildi. Öte yandan projenin en dikkat çekici detaylarından biri de takvim hedefi oldu; iki dev kulüp, stadın planlandığı gibi yetişmesi durumunda 2032 'na ev sahipliği yapmasını hedefliyor.

Milano'da tarihi dönüşüm: Inter ve Milan’ın ortak stadyumu tanıtıldı!
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ETİKETLER
#Milano
#inter
#Futbol
#avrupa şampiyonası
#milan
#Generali Stadyumu
#Spor
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