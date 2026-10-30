Milano'da tarihi dönüşüm: Inter ve Milan’ın ortak stadyumu tanıtıldı!

İtalyan futbolunun kalbinin attığı Milano'da yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Milan ve Inter yönetimlerinin ortak kararıyla hayata geçirilecek modern tapınağın adı Generali Stadyumu olarak açıklandı.

Yayınlanan ilk konsept tasarımlar ve tanıtım videoları futbolseverlerde büyük heyecana sebep olurken, projenin sadece bir maç oynanan alan değil, aynı zamanda 7/24 yaşayan bir cazibe merkezi olması hedefleniyor.

KONSERLERİN VE DEV ETKİNLİKLERİN YENİ ADRESİ

Hazırlanan kapsamlı tanıtım videosunda, yeni stadyumun yalnızca futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapmayacağı; aynı zamanda dünya çapında konserlere, kültürel etkinliklere ve büyük organizasyonlara kapı aralayacak çok amaçlı bir yaşam merkezi olarak tasarlandığı vurgulandı. Milano şehrinin sosyal ve ekonomik hayatına yön vermesi beklenen bu devasa kompleks, çevre dostu ve yaşayan yapısıyla dikkat çekiyor.

HEDEF 2031 AÇILIŞI VE 2032 AVRUPA ŞAMPİYONASI

Kulüpler tarafından yapılan ortak açıklamada, inşa sürecinin hızla tamamlanarak stadyumun 2031 yılına kadar kapılarını açmasının planlandığı ifade edildi. Öte yandan projenin en dikkat çekici detaylarından biri de takvim hedefi oldu; iki dev kulüp, stadın planlandığı gibi yetişmesi durumunda 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmasını hedefliyor.