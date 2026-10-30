PFDK kararları açıklandı: Abdülkerim ve Brown'a ceza yağdı! Galatasaray'ı şoke eden logo detayı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği dev derbi, sadece sahada oynanan futbolla değil, son düdüğün ardından yaşanan olaylarla da uzun süre konuşulmuştu.

Karşılaşma sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü ve polisin sahaya girerek güvenlik önlemi aldığı olayların ardından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) nihai kararını açıkladı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI VE ARCHİE BROWN'A MEN CEZASI

Derbi bitiminde saha içinde yaşanan gerginlikte birbirleriyle kavgaya tutuşan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown, kurul tarafından cezalandırıldı. Yapılan sevklerin ardından milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı 2 maç, sarı-lacivertli oyuncu Archie Brown ise 3 maç men cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, maçın ardından sahada tartışan ve kamuoyunda mercek altına alınan diğer isimler Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai hakkında ise PFDK'ye sevk yapılmadığı, bu nedenle herhangi bir ceza uygulanmadığı belirtildi.

GALATASARAY'A 'TESCİLLİ LOGO' CEZASI

Kurul kararlarında sportif cezaların yanı sıra dikkat çeken bir başka detay ise sarı-kırmızılı kulübe kesilen para cezası oldu. PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada stadyumdaki skor tabelasında 'tescil edilmemiş logo' kullandığını tespiti üzerine sarı-kırmızılı kulübe 280 bin TL para cezası kesti.