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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:40

PFDK kararları açıklandı: Abdülkerim ve Brown'a ceza yağdı! Galatasaray'ı şoke eden logo detayı

Trendyol Süper Lig'de büyük yankı uyandıran Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) merakla beklenen sevk raporlarını ve cezaları duyurdu. Saha içindeki gerilimlerin masaya yatırıldığı kurul toplantısında, derbinin faturası kesilirken Galatasaray'a logo gerekçesiyle de para cezası verildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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PFDK kararları açıklandı: Abdülkerim ve Brown'a ceza yağdı! Galatasaray'ı şoke eden logo detayı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:40

'in 9. haftasında 'ın 'yi 2-1 mağlup ettiği dev derbi, sadece sahada oynanan futbolla değil, son düdüğün ardından yaşanan olaylarla da uzun süre konuşulmuştu. 

PFDK kararları açıklandı: Abdülkerim ve Brown'a ceza yağdı! Galatasaray'ı şoke eden logo detayı

Karşılaşma sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü ve polisin sahaya girerek güvenlik önlemi aldığı olayların ardından, Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) nihai kararını açıkladı.

PFDK kararları açıklandı: Abdülkerim ve Brown'a ceza yağdı! Galatasaray'ı şoke eden logo detayı

ABDÜLKERİM BARDAKCI VE ARCHİE BROWN'A MEN CEZASI

Derbi bitiminde saha içinde yaşanan gerginlikte birbirleriyle kavgaya tutuşan Galatasaraylı ile Fenerbahçeli , kurul tarafından cezalandırıldı. Yapılan sevklerin ardından milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı 2 maç, sarı-lacivertli oyuncu Archie Brown ise 3 maç men cezasına çarptırıldı.

PFDK kararları açıklandı: Abdülkerim ve Brown'a ceza yağdı! Galatasaray'ı şoke eden logo detayı

Öte yandan, maçın ardından sahada tartışan ve kamuoyunda mercek altına alınan diğer isimler Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai hakkında ise PFDK'ye sevk yapılmadığı, bu nedenle herhangi bir ceza uygulanmadığı belirtildi.

GALATASARAY'A 'TESCİLLİ LOGO' CEZASI

Kurul kararlarında sportif cezaların yanı sıra dikkat çeken bir başka detay ise sarı-kırmızılı kulübe kesilen para cezası oldu. PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada stadyumdaki skor tabelasında 'tescil edilmemiş logo' kullandığını tespiti üzerine sarı-kırmızılı kulübe 280 bin TL para cezası kesti.

PFDK kararları açıklandı: Abdülkerim ve Brown'a ceza yağdı! Galatasaray'ı şoke eden logo detayı
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Abdülkerim Bardakcı
#Süper Lig
#Futbol
#Archie Brown
#Spor
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