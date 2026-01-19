Menü Kapat
Puan kaybı sonrası operasyon başladı! Galatasaray'da uçaklar peş peşe iniyor: İşte yıldızların İstanbul'a geleceği tarih!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray, taraftarın transfer tepkisine dünya yıldızlarıyla cevap veriyor. Sol kanat için Napoli'nin yıldızı Noa Lang ile el sıkışan sarı-kırmızılılar, orta saha için ise Club Brugge'un yıldızı operasyonunda sona geldi. İşte Cimbom'un yeni transferlerinin maliyetleri ve geliş tarihleri...

Puan kaybı sonrası operasyon başladı! Galatasaray'da uçaklar peş peşe iniyor: İşte yıldızların İstanbul'a geleceği tarih!
Ocak transfer dönemini şu ana kadar sessiz geçiren ancak ligin ikinci yarısındaki Gaziantep FK maçında yaşanan 2 puanlık kayıpla eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray yönetimi, rotayı dev isimlere kırdı.

Puan kaybı sonrası operasyon başladı! Galatasaray'da uçaklar peş peşe iniyor: İşte yıldızların İstanbul'a geleceği tarih!

Sarı-Kırmızılı taraftarın "transfer nerede?" isyanını dindirmek ve şampiyonluk yolunda kadroyu güçlendirmek isteyen Cimbom, Avrupa piyasasını sarsacak iki hamle için gaza bastı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hem hücum hattını hem de orta sahayı yeniden yapılandırıyor.

Puan kaybı sonrası operasyon başladı! Galatasaray'da uçaklar peş peşe iniyor: İşte yıldızların İstanbul'a geleceği tarih!

SOL KANADA DÜNYA YILDIZI

Galatasaray'ın ocak transfer dönemindeki öncelikli hedefi olan Noa Lang transferinde tüm engeller aşıldı. Uzun süredir Napoli ile temasta olan yönetim, Hollandalı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak için anlaşmaya vardı.

Puan kaybı sonrası operasyon başladı! Galatasaray'da uçaklar peş peşe iniyor: İşte yıldızların İstanbul'a geleceği tarih!

MALİYETİ BELLİ OLDU: 30 MİLYON EURO!

Kiralama bedeli olarak Napoli’ye 2 milyon Euro ödenecek. Noa Lang ise sezonun geri kalanı için 1.4 milyon Euro net ücret alacak. Sözleşmeye 30 milyon Euro’luk dev bir opsiyon maddesi eklendi.

Puan kaybı sonrası operasyon başladı! Galatasaray'da uçaklar peş peşe iniyor: İşte yıldızların İstanbul'a geleceği tarih!

ORTA SAHAYA NİJERYALI DİNAMO

Hücum hattına Noa Lang'ı takviye etmeye hazırlanan Cimbom, orta sahadaki direnci artırmak için Raphael Onyedika ismine odaklandı. Club Brugge formasıyla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı oyuncu için pazarlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Puan kaybı sonrası operasyon başladı! Galatasaray'da uçaklar peş peşe iniyor: İşte yıldızların İstanbul'a geleceği tarih!

BONSERVİSİ VE GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Belçika devinin, bonuslarla birlikte 14 milyon Euro seviyesindeki bonservis bedeline onay verdiği öğrenildi. Bu transferin resmiyete dökülmesi için Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki kaderini belirleyecek olan Atletico Madrid maçı bekleniyor. Dev maçın ardından yıldız oyuncunun İstanbul’a gelmesi planlanıyor.

Puan kaybı sonrası operasyon başladı! Galatasaray'da uçaklar peş peşe iniyor: İşte yıldızların İstanbul'a geleceği tarih!
