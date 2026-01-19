Puan kaybı sonrası operasyon başladı! Galatasaray'da uçaklar peş peşe iniyor: İşte yıldızların İstanbul'a geleceği tarih!

Ocak transfer dönemini şu ana kadar sessiz geçiren ancak ligin ikinci yarısındaki Gaziantep FK maçında yaşanan 2 puanlık kayıpla eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray yönetimi, rotayı dev isimlere kırdı.

Sarı-Kırmızılı taraftarın "transfer nerede?" isyanını dindirmek ve şampiyonluk yolunda kadroyu güçlendirmek isteyen Cimbom, Avrupa piyasasını sarsacak iki hamle için gaza bastı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hem hücum hattını hem de orta sahayı yeniden yapılandırıyor.

SOL KANADA DÜNYA YILDIZI

Galatasaray'ın ocak transfer dönemindeki öncelikli hedefi olan Noa Lang transferinde tüm engeller aşıldı. Uzun süredir Napoli ile temasta olan yönetim, Hollandalı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak için anlaşmaya vardı.

MALİYETİ BELLİ OLDU: 30 MİLYON EURO!

Kiralama bedeli olarak Napoli’ye 2 milyon Euro ödenecek. Noa Lang ise sezonun geri kalanı için 1.4 milyon Euro net ücret alacak. Sözleşmeye 30 milyon Euro’luk dev bir opsiyon maddesi eklendi.

ORTA SAHAYA NİJERYALI DİNAMO

Hücum hattına Noa Lang'ı takviye etmeye hazırlanan Cimbom, orta sahadaki direnci artırmak için Raphael Onyedika ismine odaklandı. Club Brugge formasıyla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı oyuncu için pazarlıklar hız kesmeden devam ediyor.

BONSERVİSİ VE GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Belçika devinin, bonuslarla birlikte 14 milyon Euro seviyesindeki bonservis bedeline onay verdiği öğrenildi. Bu transferin resmiyete dökülmesi için Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki kaderini belirleyecek olan Atletico Madrid maçı bekleniyor. Dev maçın ardından yıldız oyuncunun İstanbul’a gelmesi planlanıyor.