Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

RTÜK'ten 4 yayıncı kuruluşa ceza! Dikkat çeken beIN Sports detayı

RTÜK yayın ihlalleri nedeniyle 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza verdi. Üst Kurul, 4 Nisan'da yayınlanan Trendyol Süper Ligi'nde Trabzonspor-Galatasaray maçı sonunda müzik eşliğinde statta dile getirilen küfürlü tezahüratların beIN Sports'ta yayınlanmasını da görüştü. İşte küfürlü tezahürat yaptırımı dahil tüm cezalar ve detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 15:57

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (), yayın ihlalleri nedeniyle 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya verdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
RTÜK, yayın ihlalleri nedeniyle 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya idari para cezası uyguladı.
Ulusal 1 Kanal, Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmaya yönelik iddiaları soruşturmadan yayınladığı gerekçesiyle cezalandırıldı.
beIN Sports, Trabzonspor-Galatasaray maçı sırasındaki küfürlü tezahüratları yayından engellemediği için ceza aldı.
Beyaz TV'deki bir program, öldürülen bir genç kızın cansız bedeninin görüntüsünü yetersiz buzlayarak ve cinayeti ayrıntılı tasvir ederek ihlalde bulundu.
Radyo Lider İzmir, mahkumlardan haksız kazanç sağladığı ve ceza infaz kurumlarının güvenliğini bozabilecek yayınlar yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldı.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplanan Üst Kurul, Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmaya yönelik iddialar, Trabzonspor-Galatasaray maçındaki küfürlü tezahüratlar, gündüz kuşağındaki ihlaller ve mahkumlar üzerinden haksız kazanç sağlanmasından dolayı 4 yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.

Üst Kurul, Ulusal 1 Kanal'da, 31 Mart'ta canlı yayınlanan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in basın toplantısında dile getirdiği iddiaları araştırmak yerine alt yazılarla doğrudan ekrana taşıyan Ulusal 1 Kanal'ın yayın ihlallerini görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının şikayetini de değerlendiren Üst Kurul, Ulusal 1 Kanal'a 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi ilk fıkrası (ı) bendinde yer alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz, haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez, görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

BEIN SPORTS'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT YAPTIRIMI

Üst Kurul, 4 Nisan'da yayınlanan Trendyol Süper Ligi'nde Trabzonspor-Galatasaray maçı sonunda müzik eşliğinde statta dile getirilen küfürlü tezahüratların beIN Sports'ta yayınlanmasını da görüştü.

Söz konusu tezahüratlar esnasında yayın kuruluşu tarafından yayına herhangi bir "bipleme veya engelleme" olmaksızın açık bir şekilde yayınlandığını tespit eden RTÜK, beIN Sports'un, gecikmeli yayın sistemi kullanmadığı, ortam sesini dengelemediği ya da gerekli anlarda sesi kısmak suretiyle izleyiciyi koruyucu tedbirler almadığını belirledi.

RTÜK İletişim Merkezine iletilen çok sayıdaki izleyici şikayetini değerlendiren Üst Kurul, "beIN Sports'a 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünü ihlalden idari para cezası uyguladı.

DİĞER CEZALAR NELER?

Beyaz TV'de yayınlanan "Esra Ezmeci ile Yeni Baştan" adlı programın 19 Mart ve 23 Mart'ta yayınlanan bölümlerine ilişkin ihlaller de Üst Kurul'da görüşüldü.

Söz konusu programda, lise öğrencisi çocuğun öldürülmesi ile ilgili vaka incelemesinde öldürülen genç kızın olay yerindeki cansız bedeninin fotoğrafının bir kısmının yetersiz buzlanarak ekrana getirildiği, ayrıca cinayetin de ayrıntılı olarak ve mahremiyet sınırları ihlal edilerek tasvir edildiği tespit edildi.

İzleyicilerin ilettiği şikayet dilekçelerini de inceleyen RTÜK, Beyaz TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden idari para cezasına karar verdi.

Üst Kurul toplantısında, Radyo Lider İzmir'de, ceza infaz kurumlarında barındırılan mahkumlar ve mahkum yakınlarının SMS hattı, ses kaydı veya WhatsApp kanalları aracılığıyla gönderdikleri mesajlarının okunduğu, istek parçalarının çalındığı "Murat ile Gönülden Gönüle" isimli programa ilişkin yayın ihlallerini de inceledi.

Yayıncı kuruluşun 23 Şubat-9 Mart arasındaki yayın kayıtlarına ilişkin hazırlanan raporları inceleyen Üst Kurul, söz konusu yayınların ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek mahiyette olduğu ve yayıncı kuruluşun abonelik ya da üyelik adı altında hükümlü/tutuklulardan ve yakınlarından haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Bu gerekçelerle Radyo Lider İzmir'e 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.