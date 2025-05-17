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 | Onur Kaya

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Hedefimiz 3. sıra ve Avrupa'ya gitmek

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 36. haftada karşılaşacakları Sivasspor maçının ardından takımının hedefleri ve şampiyonluk yarışındaki durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Hedefimiz 3. sıra ve Avrupa'ya gitmek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 15:39

Reis, Sivasspor'un ligde kalabilmek için bu maçtan 3 puan almak zorunda olduğunu belirtirken, kendilerinin de 3. sırada bitirip Avrupa Kupası'na katılma hedefiyle galip gelmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

Sivasspor için Maç Hayati Öneme Sahip

Reis, her iki takım için de kritik öneme sahip bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade etti. "Bizim için her maç çok önemli. Son haftalarda çok daha iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Sivasspor için bu maç ligde kalmak adına son şans diyebilirim. Ama bizim de kendi hedeflerimiz var, şu an dördüncü sıradayız, ama kesinlikle üçüncülük için yarışmak istiyoruz. Maçın çok zorlu geçeceğini biliyoruz" dedi.

Ligi 3. Sırada Bitirmek İstiyoruz

Reis, 3. sırada bitirmenin Avrupa'ya katılım için büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çekti. "Kazanırsak hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Ancak rehavete kapılmamamız gerekiyor. Ligi 3. sırada bitirirsek sadece bir eleme maçı oynayacağız ve kaybetsek bile doğrudan Konferans Ligi'ne katılacağız. Bu sebeple hedefimiz kesinlikle 3. sırada bitirmek" dedi.

Başarıyı Kimse Beklemedi

Sezon öncesi kimsenin Samsunspor’dan böyle bir performans beklemediğini belirten Reis, "Bugün bulunduğumuz pozisyon sebebiyle bu başarıyı konuşmak çok büyük bir çaba gerektirdi. Ligi kalma hedefiyle yola çıkmıştık ve bunu başardık. Şimdi hedefimiz 3. sırayı almak. Takımımın gösterdiği performans gerçekten inanılmaz ve hep birlikte bu başarıyı elde ettik" dedi.

Bola ve Bennasser'in Kalmasını İsterim

Sözleşmesi sona erecek Marc Bola ve Ait Bennasser ile ilgili olarak, Reis, "Bu iki oyuncunun kalmasını çok isterim çünkü çok değerli oyuncular ve takım için çok önemli isimler. Umarım burada kalırlar" ifadelerini kullandı.

Son Üç Maçta Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız

Reis, 3. sırayı elde etmek için Beşiktaş’ın puan kaybetmesini beklemeleri gerektiğini söyledi. "Biz 3 maçı da kazanmayı hedefliyoruz ama Beşiktaş’ın kaybetmesi lazım. 3. olma şansımızın olduğunu düşünüyorum ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sonuç ne olursa olsun, harika bir sezon geçirdik. Şehri gururlandırdık ve taraftarlarımızı mutlu etmek için bu son üç maçta da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

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#Spor
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