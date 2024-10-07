Serdar Dursun Galatasaray maçında kaçırdığı golü taraftara değerlendirdi! 

07 Ekim 2024 18:36 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 18:37

Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun'un dün oynanan Galatasaray maçında kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcının mesajına cevap veren Dursun, pozisyonu değerlendirdi. İşte sosyal medyada viral olan o konuşma...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray​, kendi sahasında Alanyaspor​'u 1-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Avrupa maçlarının yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın 28. dakikasında Yunus Akgün​'ün aşırtma vuruşuyla golü buldu. İkinci yarıda skoru koruyan Galatasaray, istediği galibiyeti elde etti.

Maçta Galatasaray’ın galibiyeti kadar dikkat çeken bir an ise uzatma dakikalarında yaşandı. Galatasaray kalecisi Muslera’nın kalesini terk ettiği pozisyonda, Alanyaspor’un tecrübeli forveti Serdar Dursun​, boş kaleye vuruşunu istediği gibi yapamadı ve topu dışarı gönderdi.

"ZEMİNDEN DOLAYI..."

Sosyal medyada gündem olan net gol pozisyonu ile ilgili bir kullanıcı futbolcuya mesaj attı. Dursun mesajda pozisyonu değerlendirdi. Fenerbahçeli kullanıcının, "Abi canın sağ olsun. Biz senin nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz." mesajına Dursun, "Son anda sekti. Zeminden dolayı. Faul vardı zaten daha önce." dedi.