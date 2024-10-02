Serhat Akın saldırı sonrası ilk kez konuştu! 'Kumar borcu' iddialarına sert sözlerle yüklendi

02 Ekim 2024 23:48 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 23:53

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Serhat Akın, uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk defa açıklamalarda bulundu. Akın, yaptığı açıklamada, "Umuyorum ki bu olay en kısa sürede çözüme kavuşacaktır. Bu konuda herhangi bir şüphem yok. Söylediğim gibi, ismim ve onurumla her şeyimi devletimize emanet etmiş durumdayım. Devletimizin arkamızda olduğunu biliyorum ve onlara olan güvenim sonsuz. Bu olayı da aydınlatacaklarına inanıyorum." dedi. Akın aynı zamanda "kumar borcu, senet borcu' iddialarına da sert sözlerle yüklendi.

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçeli eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın​, saldırının ardından ilk kez konuştu. Hastane yatağından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Akın, sağlık durumu ve saldırı​ hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na, olayı hızla aydınlatan emniyet mensuplarına teşekkür eden Akın, süreçte yanında olan spor camiasına, arkadaşlarına ve ailesine minnettar olduğunu belirtti.

KUMAR BORCU İDDİALARINA SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ!

Saldırı anında yaşadıklarını paylaşan Akın, "Vuranın gözünün içine baktım, dimdik ayakta durdum" diyerek olay anındaki güçlü durduğunu ifade etti. Hakkında çıkan "kumar borcu" iddialarını sert bir dille eleştiren Akın, bu iddiaları vicdanlara bıraktığını ve devlete güvendiğini söyledi. Akın konu hakkında, "Yani buradan kalkıp kumar borcu, senet borcu bunlar çok aşağılıkça. Bunları da herkesin vicdanına kıymetli halkımıza, kıymetli milletimize bırakıyorum. Yani ben buradan şu mesajı aldım yani kumar borcu vurulduysa iyi oldu falan diyeceklerdi herhalde ama Allah’a şükür benim telefonum da alnım da ak. Her şeyimiz benim bizim devletimize hepsine emanet ve teslim ettim." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE​'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Eski takım arkadaşları Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk başta olmak üzere birçok sporcu ve sanatçı tarafından arandığını ifade eden Akın, Fenerbahçe camiasının verdiği desteğin kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtti.

Akın, saldırının sadece kendisine değil Türk spor camiasına yönelik olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Bu kurşun sadece bana değil, Türk futboluna sıkıldı" dedi. Kendisine atılan iftiralar karşısında dik duracağını vurgulayan Akın, "Bir boğayı devirmek, Kadıköy Boğası’na üç kurşun yetmiyormuş" dedi.

Sözlerini sonlandırırken "İnşallah bu süreçten daha güçlü bir şekilde geri döneceğim" diyen Akın, kendisine destek veren herkese teşekkür etti ve yaşadığı zor günlerin üstesinden geleceğine inandığını ifade etti.