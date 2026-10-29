Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı mesajlar!

Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünde spor camiası tek yürek oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere; federasyonlar, Süper Lig ekipleri ve spor kulüpleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

İşte Türk spor camiasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları:

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ülkemizin istiklali ve istikbali için mücadele eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Aziz ruhları şad olsun."

https://x.com/OA_BAK/status/2115686431834137074?a=Ppr4bfgb5hW89L1aYC4&s=20

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

"Cesaret, fedakarlık, mücadele ve bin bir emekle ilmek ilmek ördüğümüz Cumhuriyetimiz 103 yaşında. Bugün o büyük emaneti, aynı inanç ve ruhla yarınlara taşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu, birlik ve beraberliğimiz daim olsun!"

https://x.com/gencliksporbak/status/2115383413163299297?a=uhH8kn4w05KCTZmFMQs&s=20

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

https://x.com/TFF_Org/status/2115549320502288801?a=FwMECSEHby1dcIdp_h0&s=20

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

"Cumhuriyetimizin 103. yılında, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük mirasi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

https://x.com/TBF/status/2115657705595785676?a=w3ReIUTYizEXE-B4Lus&s=20

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"103 yıl önce atılan o adım, bugün de geleceğimize ışık tutmaya devam ediyor. Aynı izde, aynı inançla, daima ileriye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

https://x.com/TVForgtr/status/2115549648169676918?a=1-BjJXoDiY99_h_wj-A&s=20

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılında, aynı gururla geleceğe pedal çeviriyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

https://x.com/trbisikletfed/status/2115551187034669494?a=IGhD0NJF0kxmRby2Qm4&s=20

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU

"Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. 29 Ekim 1923’te temelleri atılan Cumhuriyetimiz; bağımsızlığımızın, milli birlik ve beraberliğimizin, çağdaşlaşma yolundaki kararlılığımızın en güçlü simgesidir. Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlerden aldığımız güçle, Türk sporunun gelişmesi, gençlerimizin sporla büyümesi ve ay-yıldızlı bayrağımızın uluslararası arenada gururla dalgalanması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU

"Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

https://x.com/TTForgtr/status/2115685934691709145?a=74jxPAXbVj6ZHKfyUFk&s=20

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU

"Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

https://x.com/turkcimfed/status/2115549164788711722?a=sxOnz2lwu71AT0wyyjg&s=20

BEŞİKTAŞ

"Dün bize bırakılan, bugün bizim yaşattığımız, yarın çocuklarımıza taşıyacağımız en kıymetli emanet Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

https://x.com/Besiktas/status/2115717193367241068?a=luyKCqnC73MAEzTfMZs&s=20

FENERBAHÇE

"Bugün de yarın da Cumhuriyet Daima! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

https://x.com/Fenerbahce/status/2115549236724891804?a=aHcbLysmkhxOFkGz5B8&s=20

GALATASARAY

"Atamızın, bizlere en büyük mirası 103 yaşında! Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun! Yaşasın Cumhuriyet!"

https://x.com/GalatasaraySK/status/2115549173080641973?a=I1GF20gjZgltieu9s48&s=20

TRABZONSPOR

"Bağımsızlığımızın nişanesi, yarınlarımızın teminatı: Cumhuriyet. 103 yıldır aynı inançla, aynı gururla, ilelebet izinde!"

https://x.com/Trabzonspor/status/2115549177266524523?a=le8NwQeDcwAPzcQu2vg&s=20

CORENDON ALANYASPOR

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

https://x.com/Alanyaspor/status/2115549297592697305?a=0PL0ESGRCuxpQBA2pus&s=20

ÇAYKUR RİZESPOR

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyoruz."

https://x.com/CRizesporAS/status/2115549276470399143?a=f-bfxYKDmWcfSv5x9-Y&s=20

ÇORUM FK

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

https://x.com/corumfk/status/2115549612815925690?a=gDTak6Xx6AYsUn27Lts&s=20

ERZURUMSPOR FK

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

https://x.com/Erzurumspor/status/2115550295929372856?a=BVIs6nu-BIB36h_OnxA&s=20

EYÜPSPOR

"Cumhuriyetimizin 103. yılında, Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

https://x.com/eyupsporkulubu/status/2115703779480023173?a=lwdXlDbGEmdiyhudX1s&s=20

GAZİANTEP FK

"103 yıllık bir gurur, nesilden nesile aktarılan eşsiz bir miras... Bir milletin bağımsızlık tutkusu, geleceğe uzanan en büyük emaneti. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!"

https://x.com/GaziantepFK/status/2115550114181734571?a=ov8gGf5hOP4ABqiWQ9U&s=20

GENÇLERBİRLİĞİ

"Bir ülkenin kaderi bir günde değişmez. Önce bir fikir doğar. Sonra o fikir milyonların ortak iradesine dönüşür. Bir adım atılır; bir millet o adımın izinde kendi yolunu çizer. Cumhuriyet sadece geçmişten kalan bir miras değil, her yeni nesille yeniden başlayan bir hikayedir ve bu hikayenin her sayfası, geleceğe inananların cesaretiyle yazılır. Hikayemiz daima Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

https://x.com/kirmizikara/status/2115691225789419932?a=JR2IdQl8fZ0pXpdj4-I&s=20

GÖZTEPE

"Cumhuriyetimizin 103. Yılı Kutlu Olsun! ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve minnet ile anıyoruz."

https://x.com/Goztepe/status/2115549236242649283?a=aLUN1cm2zcMYYduu9GY&s=20

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

https://x.com/ibfk2014/status/2115549214755508647?a=6PW7FL1aCOQT8ptKF_k&s=20

KASIMPAŞA

"103 yıllık sarsılmaz gurur, sonsuz minnetle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

https://x.com/kasimpasa/status/2115549962779889822?a=j0wEnovcxcT8OfACGok&s=20

KOCAELİSPOR

"Bir milletin kalbinde, sonsuza dek Cumhuriyet! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü gurur, coşku ve minnetle kutluyoruz. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!"

https://x.com/Kocaelispor/status/2115549167053684794?a=Qu2SFgdioJBSqz8iArg&s=20

KONYASPOR

"’Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

https://x.com/konyaspor/status/2115549173684801823?a=J-tp-YmKDLPzjI_4LPI&s=20

SAMSUNSPOR

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras, Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! Kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun’dan, Atatürk’ün izinde ve Cumhuriyetimizin değerleriyle geleceğe yürümeye devam ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!"

https://x.com/Samsunspor/status/2115685067519356984?a=n4NqPve7b5r2YjyLs9I&s=20

ECZACIBAŞI

"Cumhuriyet, her kuşağın emeğiyle büyüyen, geleceğe taşınan ortak eserimiz. Atatürk’ün açtığı yolda, bilimle, sanatla, üretimle ve azimle bu esere yeni değerler katmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!"

https://x.com/Eczacibasi/status/2115347425665728782?a=Izp1V3y5JfJsrcSr0SY&s=20