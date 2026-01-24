Menü Kapat
Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 3 karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 12:36

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası bugün oynanacak 3 müsabaka ile devam edecek. Türkiye Federasyonu, bu maçların Video Yardımcı Hakemleri açıkladı.

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında saat 20.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Melih Aldemir olacak.

VAR KOLTUĞU BELLİ OLDU

Mücadelede VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da da Serkan Çimen görev yapacak.

SAMSUNSPOR-KOCAELİSPOR

Günün diğer maçında Samsunspor, saat 17.00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk edecek. Müsabakada hakem Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Özcan Sultanoğlu yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak. Müsabakada VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da da Abdullah Bora Özkara bulunacak.

KAYSERİSPOR- BAŞAKŞEHİR

Kayserispor'un saat 14.30'da Kayseri Stadyumu'nda konuk edeceği Başakşehir müsabakasını Batuhan Kolak Murat Tuğberk Curbay ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadelede VAR'da Turgut Doman, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum görev alacak.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
