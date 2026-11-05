Trabzonspor-Freiburg maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu! Eksikler can sıkıyor

Avrupa kupalarında ve Süper Lig’de yakaladığı müthiş ivmeyle dikkat çeken Trabzonspor, taraftarı önünde Freiburg’u ağırlamaya hazırlanıyor. Thomas Reis’in öğrencileri, bu akşam sahaya çıkacakları kritik mücadelede hem galibiyet serisini 8 maça çıkarmak hem de UEFA Konferans Ligi’nde doğrudan son 16 turuna kalma yolunda dev bir adım atmak istiyor.

AVRUPA'DA KAYIPSIZ İLERLEME

Konferans Ligi’nde oynadığı ilk iki maçta deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu 4-2, sahasında ise İskoçya ekibi Hearts’ı 2-0 mağlup eden Karadeniz devi, topladığı 6 puanla averajla 4. sırada yer alıyor. Rakip Freiburg ise ilk iki karşılaşmasında bir galibiyet ve bir yenilgi alarak 3 puanla mücadele ediyor. Bordo-mavililer, Brann ile aynı puan ve averajı paylaştığı ilk 8 yarışında hata yapmak istemiyor.

27 YIL SONRA BİR ALMAN RAKİP

Tarihinde uzun bir aradan sonra Alman ekibiyle kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, en son 1999-2000 sezonunda Intertoto Kupası yarı finalinde Hamburg ile karşılaşmıştı. Fırtına, bugüne dek Alman takımlarıyla oynadığı 8 resmi maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer bu istatistiği bu akşam lehine çevirmenin hesaplarını yapıyor.

KRİTİK EKSİKLER VE ROTASYON SİNYALİ

Maç öncesi Trabzonspor cephesinde sakatlıklar ve cezalar can sıkıyor. Kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov, Okay ve genç kaleci Onuralp Çevikkan kadroda yer almıyor. Öte yandan, son antrenmanda tedbir amaçlı dinlendirilen orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli’nin durumu ise maç saatinde netleşecek.

Teknik direktör Thomas Reis’in, Süper Lig ve Avrupa yoğunluğunda önceki maçlarda olduğu gibi yine geniş bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Savic ve Nwaiwu’yu dinlendirmeyi planlayan Alman teknik adamın stoperde Cenk-Samet ikilisine şans vermesi beklenirken; orta sahada ise lig kontenjanına takılan Mendy ve Bouchouari’nin ilk 11’de sahaya çıkması öngörülüyor.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Samet, Cenk, Mustafa, Mendy, Bouchouari, Salah, Muçi (Ozan), Saviolo, Onuachu

FREİBURG: Backhaus, Lienhart, Kübler, Ginter, Makengo, Scherhant, Eggstein, Suzuki, Engelhardt, Beste, Höler