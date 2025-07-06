Victor Osimhen adım adım Galatasaray'a! Tarih belli oldu

Galatasaray’da sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Victor Osimhen’in ne karar vereceği hala merak konusu... İstanbul’daki evini hazır tutan Nijeryalı golcüyü ikna etmek için bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Tüm Galatasaraylıların beklediği görüşmenin tarihi de belli oldu.

Galatasaray'da adeta yılan hikayesine dönen Victor Osimhen transferinde yaşanan son gelişmeler taraftarları iyice heyecanlandırdı... Geçen sezon kiralık olarak forma giyip 25. şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Nijeryalı forveti kadroda tutmak isteyen yönetim, önemli bir hamle yaptı.

SARI-KIRMIZILILAR NEFES ALDI

Al-Hilal'den gelen yüksek maaşlı teklifleri geri çeviren Osimhen için Juventus’un, Jonathan David’i transfer etmesinin ardından devreden çıkması, sarı-kırmızılılara nefes aldırdı.

ÖN ANLAŞMAYA VARILDI

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun, İtalya’da Napoli ile bir araya gelerek bonservis konusunda ön anlaşmaya vardığı öğrenildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Osimhen'in alınması için gerekli mali şartları bir şekilde sağlayan sarı-kırmızılılarda önümüzdeki hafta içinde Osimhen ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.

VİDEOYU BEĞENDİ, TARAFTAR HEYECANLANDI

Öte yandan Osminhen'e Galatasaray, 15 milyon Euro garanti ücret ve 10 milyon Euro'luk reklam anlaşması önerdi. Son olarak Cimbom'un sosyal medyada paylaştığı yeni sezon başlangıç videosunu beğenen Osimhen, taraftarı heyecanlandırdı.