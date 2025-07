Victor Osimhen'in paylaşımı gündem oldu!

Galatasaray taraftarının dört gözle transferini beklediği Victor Osimhen,gece yarısı flaş bir paylaşımyaptı. Osimhen, şampiyonluk kutlamaları sonrası 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla soyunma odasında kızıyla üçlü çektirdiği anı takipçileriyle paylaştı.





Gece 2'de gelen paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarların heyecandan uykularının kaçmasına sebep oldu.

TRANSFERİN NETLİK KAZANMASINA SAATLER KALDI!

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, dün yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun transferinin 48 saat içinde sonuçlanmasını beklediklerini söylemişti.



Öztürk, "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz Osimhen'le ilgili gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. Bu iş de 48 saat içerisinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır." demişti.