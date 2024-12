Dünyanın en pahalı iPhone'u tanıtıldı! Kanuni Sultan Süleyman detayı dikkat çekti

12 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:38

Caviar, iPhone 16 Pro Max tabanlı "The Great, The Terrible, The Magnificent" adını verdiği, tarihi hükümdarlardan ilham alan ve Kanuni Sultan Süleyman'a ait miğfer detayıyla öne çıkan lüks telefon koleksiyonunu tanıttı. Telefonun fiyatı ise dudak uçuklattı.

Dubai merkezli lüks telefon üreticisi Caviar, iPhone 16 Pro Max​ modelinden oluşan yeni lüks akıllı telefon koleksiyonunu tanıttı. "The Great, The Terrible, The Magnificent" adı verilen yeni özel seri, sadece teknoloji değil, aynı zamanda tarih tutkunlarına da hitap etmekte. Özel tasarımın değeri ise tam 301 bin 70 dolar (yaklaşık 10 milyon 500 bin TL) olarak belirlendi. Tasarımdaki en çok dikkat çeken detay, Kanun Sultan Süleyman detayı oldu. TARİHİ HÜKÜMDARLARDAN İLHAM ALDI Caviar imzalı özel iPhone 16 modelinin tasarımı, dünya tarihinde iz bırakmış üç büyük hükümdardan esinleniyor: Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Rus Hükümdar Korkunç Ivan ve Kutsal Roma İmparatoru Şarlman. Model, her bir hükümdarın ikonik unsurlarını zarif bir şekilde bir araya getirmekte. Telefonun üzerinde yer alan 18 ayar altından yapılmış taç, tam bir sanat eseri olarak yorumlanıyor. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki taç, değerli taşlarla süslenmiş ve her bir detayı büyük bir özenle işlenmiş. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN İZLERİ Tasarımda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın etkisi büyük. Tacın taban kısmı, Kanuni'nin ünlü miğferinden ilham alınarak tasarlanmış. Miğferin estetiği, tasarımı daha da zenginleştiren Doğu estetiğini yansıtan bitkisel motiflere sahip. "Corona" koleksiyonunun bir parçası olan özel iPhone modelinin gövdesi 402 elmas, yakut ve safirle süslendi. Bu değerli taşlar, gerçek deri bir zemin üzerinde sergileniyor. Akıllı telefon, dünyada sadece üç adet üretildi. İlgili Haberler YouTube, Android ve iPhone uygulamalarını güncelledi: İşte 4 yenilik "Google'dan arıyoruz" dolandırıcılığına dikkat! "Ödeme yapmak zorundasınız" sözüyle vurgun yapıyorlar