Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı İHA'sı TALAY, ilk kez görücüye çıkacak! Denizlerdeki yeni avcı

18 Ekim 2024 16:33 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 16:33

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen ve "dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" olma iddiasına sahip TALAY, SAHA EXPO'da ilk kez sergilenecek. Düşman gemilerine karşı etkili olacak şekilde tasarlanan TALAY, 150 metreye kadar yükselebiliyor ve radara yakalanma olasılığı düşük, yüksek hızda bir platform sunuyor.

Türk savunma sanayii​, dışa bağımlılığı minimize eden, yerli ve milli inovatif çözümlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Savunma sanayii bünyesinde geliştirilen ve "dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" olma iddiasına sahip TALAY, 22-26 Ekim'de SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.

SAHA İstanbul tarafından organize edilen fuar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleniyor ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile 6 bakanlık da destek veriyor. Fuarda yer alacak projelerden biri de TALAY'ı geliştiren ve geçmişte de birçok İHA​ projesinde parmağı bulunan bir ekibin kurduğu Solid Aero şirketi olacak. Solid Aero, askeri ve taktik uygulamalara yönelik insansız hava aracı sistemleri üretiyor.

TALAY İNSANSIZ HAVA ARACI, TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fuarda bire bir modeli yer alacak TALAY İHA, 2,60 metre kanat açıklığına sahip. Gövde uzunluğu ise 2 metre seviyesinde. Deniz üstü alçak irtifada yapabilme kabiliyeti bulunan TALAY, savunma, saldırı ve caydırıcılık görevlerinde etkili, yüksek performanslı bir platform olarak görev yapacak.

DÜŞMAN GEMİLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAK

TALAY, sahip olduğu yeteneklerle düşman gemilerinin, kelimenin tam anlamıyla kökünü kurutacak. İnsansız hava aracının en büyük özelliği, düşman gemilerini ve deniz kenarındaki üsleri operasyon dışı bırakabilmesi ve denizde hızlı müdahale gerektiren görevleri kolayca yapabilmesi.

150 metreye kadar irtifa alabilme yeteneğiyle öne çıkan TALAY İHA, suyun 30 santimetre üzerinde uçabilecek şekilde tasarlandı. Operasyonel seyir irtifası 3-5 metre olarak belirtilen TALAY, bütün bu özellikleriyle deniz operasyonlarına yeni bir boyut kazandırması ve küresel pazarda büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

RADARA YAKALANMASI ÇOK ZOR

Alçak irtifada uçuş yeteneği sayesinde radara yakalanma olasılığı çok düşük olan TALAY, saatte 200 kilometrenin üzerinde sürate ulaşıyor ve hedefindeki olası deniz platformlarının hepsinden hızlı hareket ediyor. 3 saate kadar havada kalabilen TALAY, karada da belli bir mesafe alçak irtifa uçuş yapabiliyor.

Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ile TALAY, çok çeşitli görevlerde kullanılabiliyor ve operasyonel esnekliği artırıyor. TALAY, ağırlığının yarısına karşılık gelen 30 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Sistem ve uçuş testleri devam eden TALAY'ın elektrikli modelinin geliştirme sürecinin 3 ay sonra tamamlanması hedefleniyor.

Yüksek yerlilik oranına sahip TALAY'ın, 7 metre kanat açıklığına sahip deniz karakolu modelinde yerli motor kullanımına yönelik olarak yıl sonunda TEI ile çalışmalara başlanacak.