Marvel's Spider-Man 2 PC için duyuruldu: Çıkış tarihi ve fiyatı

19 Ekim 2024 10:33 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:34

Sony, PlayStation 5'e özel olan Marvel's Spider-Man 2 oyununu PC platformunda ne zaman erişime sunacağını duyurdu. Oyun, Steam ve Epic Games üzerinden oynanabilecek. İşte Spider-Man 2 PC çıkış tarihi ve fiyatı.

Sony​, PlayStation 5​ konsollarına özel olarak çıkardığı Marvel's Spider-Man 2 oyununu nihayet PC oyuncularına sunuyor. Uzun süredir PC'ye gelmesi beklenen oyun için müjdeli haber dün Sony tarafından açıklandı. Marvel's Spider-Man 2 PC çıkış tarihi belli oldu.

MARVEL'S SPİDER-MAN 2 PC ÇIKIŞ TARİHİ

Daha önce serinin ilk oyunu Marvel's Spider-Man ve yan hikaye niteliğindeki Marvel's Spider-Man: Miles Morales de PlayStation özel oyunlarından PC platformuna taşınmış ve büyük ilgi görmüştü. Marvel's Spider-Man 2, 30 Ocak 2025'te Steam​ ve Epic Games üzerinden erişime açılacak.

MARVEL'S SPİDER-MAN 2 PC FİYATI

Sony, son yıllarda PlayStation'a özel oyunlarını PC platformuna getirerek oyuncu kitlesini genişletmeye başladı. Şu ana kadar God of War (Ragnarök ile birlikte) Horizon Zero Dawn ve The Last of Us Part I gibi büyük bütçeli yapımlar da PC oyuncularına sunulmuştu.

Peki Spider-Man 2 PC fiyatı ne kadar olacak? Sony, Marvel's Spider-Man 2 PC sürümünün Steam ve Epic Games sayfalarını aktif etti ancak ön sipariş sürecini başlatmadı. Oyunun resmi fiyatını da açıklamadı. Beklentiler, 60 dolar (bugünkü dolar kuruna göre yaklaşık 2 bin 50 TL) olacağı yönünde.

DİJİTAL LÜKS PAKETİ DE OLACAK

Sony, Marvel's Spider-Man 2 PC sürümünü Dijital Lüks Paket ile ön sipariş verenlere bazı hediyelerde sunacak: