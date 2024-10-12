PlayStation, Sonbahar İndirimleri başlattı! Oyun fiyatları yüzde 90 düştü
PlayStation Store, "Sonbahar İndirimleri" başlattı ve birçok popüler oyun yüzde 90'a varan indirimlerle oyuncuların karşısına sunuldu. Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Grand Theft Auto V gibi oyunlar önemli ölçüde fiyat düşüşlerine uğradı. İşte ayrıntılar.
PlayStation Store'un merakla beklenen "Sonbahar Tasarrufları" indirimleri sonunda başladı. Kampanya kapsamında, Cyberpunk 2077'den Marvel's Spider-Man Remastered'a, Tekken 7'den Mortal Kombat 11'e kadar birçok popüler oyunda dikkat çekici fiyat indirimleri ile karşılaşıyoruz.
PLAYSTATION SONBAHAR İNDİRİMLERİ BAŞLADI
Öne çıkan indirimler arasında Red Dead Redemption 2'nin fiyatı 1.749 TL'den 1.224 TL'ye düşerken, Hogwarts Legacy'nin PS5 sürümü tam 3.149 TL yerine yalnızca 944 TL'ye satılıyor. Ayrıca Grand Theft Auto 5'in fiyatı yarı yarıya düşerek 439 TL'den 219 TL'ye indi.t
İş birliği oyunları sevenler için ise, The Game Awards 2021'de 'Yılın Oyunu' ödülünü alan It Takes Two şu an 1.499 TL yerine sadece 374 TL'ye dijital raflarda yerini almış durumda. Bununla birlikte fırsatlar yalnızca bu oyunlarla sınırlı değil. Yüzde 90'a varan indirimlerle birçok farklı yapımı satın alabilirsiniz.
İşte PlayStation Store Sonbahar İndirimleri kapsamında fiyatı düşen bazı oyunlar:
- Hogwarts Legacy PS5 Sürümü: 3.149 TL → 944,70 TL
- SKULL AND BONES: 1.399,00 TL → 559,60 TL
- Red Dead Redemption 2: 1.749 TL → 1.224 TL
- Mortal Combat 11: 349 TL → 34,90 TL
- Destiny 2: The Final Shape: 829,00 TL → 497,40 TL
- Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition: 739,00 TL → 147,80 TL
- Mafia: Definitive Edition: 259 TL → 51,80 TL
- TEKKEN 7: 1.049 TL → 209,80 TL
- Avatar: Frontiers of Pandora™: 1.879 TL → 939,50 TL
- Metro Exodus: 1.049 TL → 157,35 TL
- Mass Effect Legendary Edition: 2.600 TL → 390,00 TL
- Battlefield 2042 PS5: 800,00 TL → 120,00 TL
- Grand Theft Auto V: Premium Edition: 1.599 TL → 959,40 TL
- Grand Theft Auto V: 439,00 TL → 219,50 TL
- Sid Meier’s Civilization 6: 1.049 TL → 157,35 TL
- Need for Speed Unbound: 1.400 TL → 210,00 TL
- STAR WARS Jedi: Survivor: 2.900 TL → 1.160 TL
- Grounded PS4 & PS5: 1.399,00 TL → 839,40 TL