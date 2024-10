PlayStation, Sonbahar İndirimleri başlattı! Oyun fiyatları yüzde 90 düştü

12 Ekim 2024 15:32 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:32

PlayStation Store, "Sonbahar İndirimleri" başlattı ve birçok popüler oyun yüzde 90'a varan indirimlerle oyuncuların karşısına sunuldu. Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Grand Theft Auto V gibi oyunlar önemli ölçüde fiyat düşüşlerine uğradı. İşte ayrıntılar.

PlayStation Store​'un merakla beklenen "Sonbahar Tasarrufları" indirimleri sonunda başladı. Kampanya kapsamında, Cyberpunk 2077​'den Marvel's Spider-Man Remastered'a, Tekken 7'den Mortal Kombat 11'e kadar birçok popüler oyunda dikkat çekici fiyat indirimleri ile karşılaşıyoruz.

PLAYSTATION SONBAHAR İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Öne çıkan indirimler arasında Red Dead Redemption 2'nin fiyatı 1.749 TL'den 1.224 TL'ye düşerken, Hogwarts Legacy'nin PS5 sürümü tam 3.149 TL yerine yalnızca 944 TL'ye satılıyor. Ayrıca Grand Theft Auto 5'in fiyatı yarı yarıya düşerek 439 TL'den 219 TL'ye indi.t

İş birliği oyunları sevenler için ise, The Game Awards 2021'de 'Yılın Oyunu' ödülünü alan It Takes Two şu an 1.499 TL yerine sadece 374 TL'ye dijital raflarda yerini almış durumda. Bununla birlikte fırsatlar yalnızca bu oyunlarla sınırlı değil. Yüzde 90'a varan indirimlerle birçok farklı yapımı satın alabilirsiniz.

İşte PlayStation Store Sonbahar İndirimleri kapsamında fiyatı düşen bazı oyunlar: