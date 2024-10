Xbox Partner Preview Ekim 2024: Etkinlikte duyurulan tüm oyunlar

18 Ekim 2024 17:03 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:03

Microsoft, oyun dünyasında merakla beklenen Xbox Partner Preview Ekim 2024 etkinliğini gerçekleştirdi. Oyunculara birçok yeni oyun ve genişleme paketi tanıtıldı. İşte Xbox Partner Preview Ekim 2024 etkinliğinde öne çıkan oyun duyuruları.

Call of Duty: Black Ops 6'nın Xbox Game Pass'e ne zaman geleceği netleşti

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Xbox​ Partner Preview etkinliği, oyun severler tarafından merakla bekleniyordu ve etkinlik kullanıcılara birbirinden ilgi çekici duyurularla dolu bir gece yaşattı. Etkinlik yeni oyun tanıtımları ve fragmanlarla dolu bir sunum oldu. Hayranların gözdesi olan serilerin genişleme paketlerinden yepyeni yapımlara kadar birçok sürprizle karşılaştık.

XBOX PARTNER PREVİEW ETKİNLİĞİNDE TANITILAN OYUNLAR​

İşte Xbox Partner Preview etkinliğinde duyurulan tüm oyunlar ve dikkat çeken detaylar:

Alan Wake 2: The Lake House - 22 Ekim 2024

- 22 Ekim 2024 Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 21 Şubat 2025

- 21 Şubat 2025 Subnautica 2 - 2025 (Erken Erişim)

- 2025 (Erken Erişim) Wheel World - 2025'in başları

- 2025'in başları FBC: Firebreak - 2025

- 2025 Wuchang: Fallen Feathers - 2025

- 2025 The Legend of Baboo - 2025

- 2025 Cronos: The New Dawn - 2025

- 2025 Animal Well - Yayınlandı

- Yayınlandı Blindfire - Erken Erişim (Yayınlandı)

- Erken Erişim (Yayınlandı) Mouse: P.I. For Hire - 2025

- 2025 Edens Zero - 2025

- 2025 Eternal Strands - 2025'in başları

- 2025'in başları Mistfall Hunter - 2025

- 2025 Phasmophobia - 29 Ekim 2024

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6, GAME PASS İÇİN GELİYOR

Bu arada Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops 6 da Game Pass sistemine 25 Ekim 2024 tarihinde eklenecek. Game Pass Ultimate ve PC Game Pass aboneleri, oyunu konsol, PC ve bulut üzerinden oynayabilecek. Ayrıca Call of Duty Warzone ve Call of Duty Modern Warfare III de aynı tarihte Game Pass Ultimate sahipleriyle buluşacak