PS Plus Extra ve Premium Temmuz 2025 oyunları açıklandı: Cyberpunk 2077 ve daha fazlası!

Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri için Temmuz 2025'te sunulacak oyunları açıkladı. PlayStation sahipleri bu ay Cyberpunk 2077 başta olmak üzere 10 oyunu ek ücret ödemeden oynayabilecek. İşte PlayStation Plus Temmuz 2025 oyunları.
Her ay sunmuş olduğu yeni oyunlarla dikkat çeken PlayStation Plus servisi, Temmuz 2025 tarihinde de dolu dolu bir kataloğa ev sahipliği yapıyor. 15 Temmuz'dan itibaren PS Plus Extra ve Premium aboneleri için Cyberpunk 2077 ve Planet Zoo gibi birbirinden kaliteli yapımlar kullanıcılara sunulacak.
Sony'nin resmi PlayStation Blog sitesinde paylaşılan bilgilere göre, PS Plus Temmuz 2025 aylık oyunları şu şekilde açıklandı:
PlayStation Plus; Essential, Extra ve Premium (Deluxe) olarak 3 farklı katmandan oluşuyor. Abonelik ücretleri ise şu şekilde:
PlayStation Plus Essential:
PlayStation Plus Extra:
PlayStation Plus Deluxe (Premium Türkiye versiyonu):