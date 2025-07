PS Plus Extra ve Premium Temmuz 2025 oyunları açıklandı: Cyberpunk 2077 ve daha fazlası!

Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri için Temmuz 2025'te sunulacak oyunları açıkladı. PlayStation sahipleri bu ay Cyberpunk 2077 başta olmak üzere 10 oyunu ek ücret ödemeden oynayabilecek. İşte PlayStation Plus Temmuz 2025 oyunları.

Her ay sunmuş olduğu yeni oyunlarla dikkat çeken PlayStation Plus servisi, Temmuz 2025 tarihinde de dolu dolu bir kataloğa ev sahipliği yapıyor. 15 Temmuz'dan itibaren PS Plus Extra ve Premium aboneleri için Cyberpunk 2077 ve Planet Zoo gibi birbirinden kaliteli yapımlar kullanıcılara sunulacak.

PLAYSTATION PLUS EXTRA VE PREMIUM AYLIK OYUNLARI (TEMMUZ 2025)

Sony'nin resmi PlayStation Blog sitesinde paylaşılan bilgilere göre, PS Plus Temmuz 2025 aylık oyunları şu şekilde açıklandı:

Cyberpunk 2077 (PS5, PS4)

Banishers: Ghosts of New Eden (PS5)

Planet Zoo (PS5)

Abiotic Factor (PS5)

Bluey: The Videogame (PS5, PS4)

Risk of Rain 2 (PS5, PS4)

Tropico 6 (PS5, PS4)

New World: Aeternum (PS5)

Twisted Metal 3 (PS5, PS4)

Twisted Metal 4 (PS5, PS4)

PLAYSTATION PLUS ÜYELİK FİYATLARI

PlayStation Plus; Essential, Extra ve Premium (Deluxe) olarak 3 farklı katmandan oluşuyor. Abonelik ücretleri ise şu şekilde:

PlayStation Plus Essential:

Aylık: 270 TL

3 Aylık: 710 TL

Yıllık: 2 bin 160 TL

PlayStation Plus Extra:

Aylık: 405 TL

3 Aylık: 1.148 TL

Yıllık: 3 bin 645 TL

PlayStation Plus Deluxe (Premium Türkiye versiyonu):

Aylık: 474 TL

3 Aylık: 1354 TL

Yıllık: 4 bin 266 TL