Nintendo Switch 2 fırtına gibi girdi: PlayStation 4'ün rekorunu geride bıraktı

Nintendo'nun yeni el konsolu Switch 2, 5 Haziran'da satışa sunulmuş ve sadece 4 gün içinde 3,5 milyon adet satarak etkileyici bir çıkış gerçekleştirmişti. İlk modele kıyasla iki kat daha hızlı satan Switch 2, ABD lansman haftasında PlayStation 4'ün rekorunu bile kırdı.

İLK HAFTADA 1 MİLYON SATTI

Circana analisti ve yönetici direktörü Mat Piscatella, Nintendo Switch 2'nin ABD'de lansman haftasında yeni bir satış rekoru kırdığını ve piyasaya sürüldüğü ilk haftada 1,1 milyon adet sattığını bildirdi. Bu satış rakamı, bir önceki rekor sahibi olan PlayStation 4'ü geride bıraktı.

Piscatella ayrıca, lansman haftasında Switch 2 satın alan oyuncuların yüzde 79'unun Mario Kart World oyununu da aldığını (konsol paketi ile veya ayrı olarak) belirtti.

Mario Kart World'ün ardından en çok satan Switch 2 oyunları ise Cyberpunk 2077 ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oldu.

Herkes Switch 2'nin çıkışının yılın önemli olaylarından biri olacağını bekliyordu. Ancak bu kadar kısa sürede bu derece başarılı olacağı kimsenin tahmin ettiği bir şey değildi. Yılın geri kalanında satışların nasıl devam edeceği ve Switch 2'nin 2025 sonuna kadar başka rekorlar kırıp kıramayacağı merak konusu.

NINTENDO SWITCH 2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ (GÜNCEL LİSTE)

1080p çözünürlükte ekran

120 fps’e kadar kare hızı desteği

HDR desteği (daha kaliteli görüntü için)

Orijinal Switch ile aynı kalınlıkta ama daha büyük ekran

Gelişmiş 3D ses sunan hoparlör sistemi

Gürültü engelleme özellikli yerleşik mikrofon

Yerleşik, daha geniş açıda açılabilen ayaklık

2 adet USB-C portu (biri üstte, biri altta)

Aynı anda şarj ve aksesuar kullanımı desteği

256 GB dahili depolama (önceki modelde 32 GB idi)

Yeniden tasarlanmış dock; yerleşik soğutma fanı, 4K çözünürlük desteği (uyumlu oyunlarda), HDR desteği TV modunda

Daha büyük Joy-Con'lar

Genişletilmiş SL ve SR düğmeleri

Geliştirilmiş analog çubuklar

Mıknatısla tutunma mekanizması

Optik fare işlevi için aşağıya bakan bağlantı tarafı

Orijinal Switch Joy-Con’larıyla kablosuz uyumluluk