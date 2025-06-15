Nintendo Switch 2 fırtına gibi girdi: PlayStation 4'ün rekorunu geride bıraktı

Nintendo Switch 2, 5 Haziran'da piyasaya sürülmesinin ardından yalnızca 4 gün içinde 3,5 milyon adet satarak büyük bir çıkışa imza attı. Konsolun ABD pazarındaki ilk hafta satışları ise PS4'ü geride bıraktı.
Nintendo'nun yeni el konsolu Switch 2, 5 Haziran'da satışa sunulmuş ve sadece 4 gün içinde 3,5 milyon adet satarak etkileyici bir çıkış gerçekleştirmişti. İlk modele kıyasla iki kat daha hızlı satan Switch 2, ABD lansman haftasında PlayStation 4'ün rekorunu bile kırdı.
Circana analisti ve yönetici direktörü Mat Piscatella, Nintendo Switch 2'nin ABD'de lansman haftasında yeni bir satış rekoru kırdığını ve piyasaya sürüldüğü ilk haftada 1,1 milyon adet sattığını bildirdi. Bu satış rakamı, bir önceki rekor sahibi olan PlayStation 4'ü geride bıraktı.
Piscatella ayrıca, lansman haftasında Switch 2 satın alan oyuncuların yüzde 79'unun Mario Kart World oyununu da aldığını (konsol paketi ile veya ayrı olarak) belirtti.
Mario Kart World'ün ardından en çok satan Switch 2 oyunları ise Cyberpunk 2077 ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oldu.
Herkes Switch 2'nin çıkışının yılın önemli olaylarından biri olacağını bekliyordu. Ancak bu kadar kısa sürede bu derece başarılı olacağı kimsenin tahmin ettiği bir şey değildi. Yılın geri kalanında satışların nasıl devam edeceği ve Switch 2'nin 2025 sonuna kadar başka rekorlar kırıp kıramayacağı merak konusu.