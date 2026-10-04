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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 17:43

Selçuk Bayraktar rekor diyerek açıkladı: "TEKNOFEST Güneydoğu 1.5 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nin kapanış töreninde açıklamalarda bulundu. TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1 buçuk milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdıklarını söyleyen Bayraktar, "Yapamazsınız diyenlere inat. biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 17:43

'da düzenlenen ve 5 gün süren Güneydoğu Festivali'nin son gününde kapanış töreni düzenlendi. Törende konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı , festivale ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Bayraktar, "Tarihin sıfır noktasında, medeniyetin kök saldığı bu mukaddes topraklarda, tarihi bir TEKNOFEST'i daha alnımızın akıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. yolculuğumuzda bizlere her daim öncülük eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Heyecanımıza ortak olarak bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanı Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Bu muazzam organizasyonun mutfağında yer alan Sanayi ve Teknoloji

HABERİN ÖZETİ

Selçuk Bayraktar rekor diyerek açıkladı: "TEKNOFEST Güneydoğu 1.5 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı"

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nin kapanış töreninde konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu yılki etkinliğin rekor sayıda ziyaretçi ağırladığını belirtti.
TEKNOFEST Güneydoğu Festivali, Şanlıurfa'da 5 gün sürdü ve kapanış töreniyle sona erdi.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.
Bayraktar, bu yılki TEKNOFEST Güneydoğu'nun 1.3 milyon vatandaşla tek yürek olunduğunu ve 1.5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdığını belirtti.
Bayraktar, gençlerin geleceğin teknolojilerine imza attığını ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin bayrağını taşıdıklarını vurguladı.
Teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturduklarını belirten Bayraktar, gençlerin bu değerlerle dünyayı inşa edeceğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Bakanlığımıza, Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, tüm paydaş kurumlarımıza, T3 Vakfı'ndaki yol arkadaşlarıma ve gece gündüz sahada ter döken fedakar gönüllülerimize minnettarım. En büyük teşekkürüm, kapılarını da, yüreğini de bizlere sonuna kadar açan Şanlıurfa'ya, Peygamberler Şehri'nin güzel insanlarınadır" dedi.

Selçuk Bayraktar rekor diyerek açıkladı: "TEKNOFEST Güneydoğu 1.5 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı"

"1 BUÇUK MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLAYARAK REKOR KIRDIK"

Bayraktar, "Şanlıurfa, TEKNOFEST Güneydoğu'yu tarihe geçecek bir coşkuyla sahiplendi. TEKNOFEST'i bağrına bastı, bu meydanı beş gün boyunca doldurdu. Gençlerimizin heyecanına, çocuklarımızın hayallerine ortak oldu. Şanlıurfa'da 1.3 milyon vatandaşımızla adeta tek bir yürek olduk. TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1 buçuk milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık. Türkiye'nin yarınlarına olan inancına bir kez daha şahit olduk. Buradan ayrılırken geride sadece kupalar, dereceler ve ödüller bırakmıyoruz. Dostluklar, yeni fikirler ve yıllar sonra büyük eserlere dönüşecek hayallerin ilk adımlarını bırakıyoruz" dedi.

Selçuk Bayraktar rekor diyerek açıkladı: "TEKNOFEST Güneydoğu 1.5 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı"

"YAPAMAZSINIZ DİYENLERE İNAT. BİZ YAPTIK, BİZ YAPIYORUZ, EN İYİSİNİ DE BİZ YAPACAĞIZ"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Sevgili gençler, sizler, binlerce yıl önce insanlığın dönüşümünün başladığı bu topraklarda, geleceğin teknolojilerine imzanızı attınız. Yapay zekadan tarıma, robotikten otonom sistemlere kadar gösterdiğiniz gayret, döktüğünüz her damla alın teri çok büyük bir alkışı hak ediyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bayrağını en yüksekte dalgalandıran siz genç kardeşlerimi tek tek kutluyor ve gözlerinizden öpüyorum. İnsanlık bu topraklarda binlerce yıl önce üretmeyi öğrendi. Dün taşla başlayan üretme serüveni, bugün kodla, algoritmayla, robotla, yapay zekayla devam ediyor. Göbeklitepe'den Harran'a uzanan bu coğrafyada, insanın en güçlü tarafları hep aynı kaldı. Merakı, deneme cesareti, ve üretme iradesi. TEKNOFEST'i, sadece gençler yarışma kazansın diye yapmıyoruz. Gençlerimiz ürettiklerini görsün, problemler karşısında pes etmesin diye yapıyoruz. Kendi fikirlerine, kabiliyetlerine güvensinler diye yapıyoruz. Bizler burada sadece teknoloji yarıştırmadık. Sizlerin projelerinde Türkiye'nin öz güvenini gördük. Yapamazsınız diyenlere inat. biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız" şeklinde konuştu.

Selçuk Bayraktar rekor diyerek açıkladı: "TEKNOFEST Güneydoğu 1.5 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı"

"BİZLER YALNIZCA TEKNOLOJİ ÜRETMİYOR, TEKNOLOJİYİ AHLAK, VİCDAN VE ADALETLE BULUŞTURUYORUZ"

Teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturduklarını belirten Bayraktar, "Değerli Kardeşlerim, İnsanlığın karanlık bir dönemden geçtiği, adaletin ve vicdanın sözde kaldığı zorlu bir dünyada yaşıyoruz. Şanlıurfa'daki bu irade bir kez daha gösterdi ki, bizler yalnızca teknoloji üretmiyor, teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturuyoruz. Bir kez daha yürekten inanarak söylüyorum. Tüm müesseseleriyle yıkılan bu dünyayı adalet, merhamet ve iyilik değerlerimizle medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri, yani sizler inşa edeceksiniz. TEKNOFEST gençliği, tarihin sıfır noktasında, öz güvenimizi yeniden ayağa kaldıran gençliktir. TEKNOFEST gençliği, başkalarının çizdiği sınırlara rıza göstermeyen, kendi Kızılelma'sını, kendi hedefini belirleyen gençliktir. TEKNOFEST gençliği, yapamazsınız denildiğinde zoru başaran, imkânsız denildiğinde tarih yazan gençliktir. TEKNOFEST gençliği cesarettir. TEKNOFEST gençliği Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir. Yolumuz açık. İstikametimiz hakikat. ufkumuz Kızılelma" diye konuştu.

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ETİKETLER
#Şanlıurfa
#Selçuk Bayraktar
#Teknofest
#milli teknoloji hamlesi
#Teknofest Güneydoğu Festivali
#Teknoloji
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