Selçuk Bayraktar'dan gençlere çağrı: "Yıkılmış dünyayı yeniden inşa edeceksiniz"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kendisini en çok heyecanlandıran şeyin ziyaretçilerin coşkusu olduğunu söyleyen Bayraktar, Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST’in rekor katılımla gerçekleştiğini açıkladı. Gençlere de önemli bir çağrıda bulunan Bayraktar, “Hedeflerinizi yüksek tutun, asla aza razı olmayın. Sizler, tüm değerleriyle ve kurumlarıyla yıkılmış dünyayı yeniden inşa edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

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