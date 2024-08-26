Türk Savunma Sanayii Asya kıtasına çıkarma gerçekleştirdi! Stratejik anlaşmalar gerçekleşti

26 Ağustos 2024 15:31 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:31

Türk Savunma Sanayisinin önde gelen şirketleri, savunma sanayii alanında stratejik anlaşmalar imzalamak üzere, Cakarta/Endonezya’ya ziyaret gerçekleştirdi. SSB koordinasyonunda gerçekleşen ziyarette, Türk Savunma Sanayii firmaları, Endonezya'nın Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun katılımı ile, yerel ortakları ve son kullanıcıları ile önemli anlaşmalara imza attı.

Gerçekleşen İmza Töreni kapsamında; ASELSAN, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, CENK 4 Boyutlu Arama Radarı, Top Atış Kontrol Sistemi ve Füze Veri Bağı, ROKETSAN ise; SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, ÇAKIR Seyir Füzesi ve MAM-L Mini Akıllı Mühimmat ile ilgili stratejik anlaşmalar imzaladı.

Endonezya’ya gerçekleştirilen ziyaret ve imzalanan anlaşmalar hakkında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları ifade etti:

“Bugün, Endonezya'nın Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Sayın Prabowo Subianto'nun değerli katılımıyla gerçekleştirilen tarihi bir ana tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye ve Endonezya arasındaki güçlü bağların bir yansıması olarak bugün bir dizi imza törenine katılarak, lider savunma sanayii firmalarımızın yerel ortakları ve son kullanıcılarıyla yaptıkları önemli anlaşmaların bir parçası olduk.

"DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Başkanlığımız koordinasyonunda savunma sanayii alanında imzalanan bu stratejik anlaşmalar, iki ülke arasındaki iş birliğinin somut projelere dönüşmesi adına büyük bir adım teşkil ediyor. Bu sözleşmelerin, Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayii alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha büyük başarılara imza atmamıza zemin hazırlayacağına inanıyoruz.

Türk savunma sanayii, yenilikçi çözümler üretme kapasitesiyle dünya çapında tanınırken, Endonezya ile bu iş birliğinin gücünü daha da artırma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu anlaşmaların, sadece iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğine inanıyoruz.

Bu önemli iş birliğinin Türkiye ve Endonezya'ya hayırlı olmasını diliyor, gelecekte savunma sanayiinde daha büyük ve başarılı projelere imza atacağımıza olan inancımızı yineliyoruz. Bugün attığımız bu adımlar, geleceğin büyük başarılarının habercisidir.”