Uzun ömürlü kullanım için bilgisayar seçiminde 4 kriter

Bilgisayar kullanım alışkanlıkları ve cihazlardan beklenen performans zaman içinde değişebiliyor. Bugün günlük ofis uygulamaları, eğitim ya da temel içerik tüketimi için kullanılan bir bilgisayar, ilerleyen yıllarda daha yüksek bellek kapasitesi gerektiren programlar, büyük dosyalar veya farklı profesyonel uygulamalar için kullanılabiliyor.

Bu nedenle bilgisayar seçiminde teknik özelliklerin yanı sıra cihazın ilerleyen yıllarda değişen ihtiyaçlara ne kadar uyum sağlayabileceğini de değerlendirmek gerekiyor. Bilgisayardan uzun süre verim alabilmek ise doğru konfigürasyonla başlayıp geliştirilebilirlik, dayanıklılık ve servis altyapısıyla devam eden bir kullanım sürecini gerektiriyor.

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Bilgisayar satın alırken en yüksek teknik özelliklere sahip modeli seçmek her kullanıcı için doğru yaklaşım olmayabiliyor. Çünkü biz bilgisayarın ömrünü yalnızca donanım özellikleriyle tanımlamıyoruz. Teknoloji geliştikçe yazılımlar daha fazla işlem gücü, bellek ve depolama kapasitesi gerektiriyor. Dolayısıyla bugün yeterli olan bir konfigürasyon birkaç yıl sonra aynı ihtiyaca yanıt veremeyebiliyor. Burada önemli olan, kullanıcının her yeni ihtiyacında bilgisayarını da yenilemek, değiştirmek zorunda kalmaması. Doğru konfigürasyonla başlayan bu süreçte cihazın geliştirilebilir olması, dayanıklılığı ve ihtiyaç halinde teknik desteğe erişilebilmesi uzun vadeli performansın korunmasında önemli rol oynuyor” diyor.

KULLANIM SENARYOSUNA UYGUN KONFİGÜRASYON

Bilgisayar seçiminde ilk adımı kullanım biçiminin doğru belirlenmesi oluşturuyor. Günlük ofis uygulamalarını kullanan bir kişiyle profesyonel içerik üreten, oyun oynayan veya yoğun işlem gücü gerektiren programlarla çalışan bir kullanıcının işlemci, RAM ve depolama ihtiyacı farklılaşıyor. İhtiyaca uygun konfigürasyonun tercih edilmesi, kullanılmayacak özellikler için ek maliyet oluşmasını önlüyor. Doğru işlemci, RAM ve depolama seçenekleriyle oluşturulan bir konfigürasyon ise cihazın mevcut kullanım ihtiyacını karşılamasını ve ilerleyen dönemde değişen performans ihtiyaçlarına uyum sağlamasını kolaylaştırıyor.

Casper’ın kişiye özel üretim modeli; RAM, depolama kapasitesi, renk ve işletim sistemi gibi farklı seçeneklerin kullanım ihtiyacına göre belirlenmesine imkan tanıyor. Böylece kullanıcılar hazır bir konfigürasyonla sınırlı kalmadan kullanım senaryolarına uygun bilgisayarı tercih edebiliyor.

GELİŞTİRİLEBİLİR DONANIM

Bilgisayardan beklenen performans cihazın kullanım süresi boyunca aynı kalmayabiliyor. Yeni programlar, daha büyük dosyalar veya değişen çalışma biçimleri özellikle RAM ve depolama kapasitesinde ek ihtiyaç oluşturabiliyor. Bu bileşenlerin geliştirilebildiği cihazlarda kullanıcılar yeni ihtiyaçlara mevcut sistemlerini güncelleyerek yanıt verebiliyor. Örneğin; kullanılan programların bellek ihtiyacı arttığında RAM’in, dosya hacmi büyüdüğünde ise depolama kapasitesinin geliştirilebilmesi, mevcut sistemin değişen kullanım koşullarına uyum sağlamasına imkan tanıyor. Böylece artan performans ihtiyacına mevcut bilgisayar geliştirilerek cevap verilebiliyor.

SATIŞ SONRASI DESTEĞE ERİŞİM

Uzun süreli kullanımın bir diğer ayağını satış sonrası hizmetler ve teknik desteğe erişim oluşturuyor. Casper, Türkiye genelindeki 105 servis noktasıyla teknik desteğe erişim sağlarken, 11 yıldır 8 ilde sunduğu 1 Saatte Servis hizmetiyle servis süresini de kısaltıyor. 1 Saatte Servis kapsamında yedek parça, teknik ekipman ve uzman ekiplerin aynı servis yapısı içinde bulunması sayesinde teknik işlemler ortalama 35 ila 48 dakika içinde tamamlanabiliyor. Bilgisayarın yıllar içinde bakım veya teknik desteğe ihtiyaç duyması halinde servise kolay erişilebilmesi, gerekli parçaların temin edilebilmesi ve işlemlerin kısa sürede tamamlanması cihazın kullanım dışında kaldığı sürenin kısaltılması ve kullanım sürekliliğinin sağlanması açısından önem taşıyor. Böylece servis altyapısı da cihazın uzun süreli kullanımını destekleyen unsurlardan biri haline geliyor.

UZUN SÜRELİ KULLANIM İÇİN DAYANIKLILIK

Bilgisayarın teknik özellikleri kadar yıllar içinde aynı gücünü koruyabilmesi de uzun süreli kullanım açısından önem taşıyor. Özellikle bilgisayarını okulda, işte veya seyahat sırasında yanında taşıyan kullanıcılar için cihazın farklı kullanım koşullarına karşı dayanıklılığı satın alma kararının önemli unsurlarından biri haline geliyor. Malzeme yapısı, kasa dayanıklılığı ve cihazın farklı koşullarda test edilmesi, bilgisayarın kullanım ömrü boyunca işlevini koruyabilmesi açısından değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.

CASPER HAKKINDA:

1991 yılında faaliyetlerine başlayan Casper, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon başta olmak üzere teknoloji ürünlerinin tasarım ve Ar-Ge süreçlerini kendi mühendisleriyle yürütüyor. 34.500 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500 bin telefon üretim kapasitesi bulunan Casper, VIA, Casper Nirvana, Excalibur, Casper PAD ve NevoPro markalarıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunuyor. Türkiye’de üretim ve kullanıcıya özel konfigürasyon imkânını geniş hizmet ağıyla bir araya getiren Casper, Tech Brands Turkey ödülünü üst üste 6 kez kazandı. Marka ayrıca The ONE Awards’da daha önce iki kez ödül almasının ardından, 2025 yılında bilgisayar kategorisinde “Yılın İtibarlı Markası” seçildi.