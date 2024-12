Xbox konsol kullanıcılarını kahredecek gelişme! Microsoft'un yeni kararı sızdırıldı

16 Aralık 2024 10:44 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:44

Teknoloji devi Microsoft'un, Game Pass sistemi ile Xbox'ı sadece bir oyun konsolu olmaktan çıkarıp "oyun servisi" haline getirdiği bir sır değil. Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göreyse şirket, Xbox özel oyunları konusunda yeni bir stratejiyi devreye aldı. İşte detaylar.

Call of Duty fanatiklerine müjde: Üç efsane CoD oyunu, Game Pass'e geliyor

Microsoft​'un oyun dünyasındaki en büyük platformlarından biri olan Xbox​, yıllardır PlayStation​ ve Nintendo​ karşısında pazar payını artırmak için çeşitli stratejiler deniyor. Ancak Xbox One ve Xbox Series X/S gibi konsollarıyla bile beklediği başarıyı elde edemeyen Microsoft, oyun ekosistemini genişletme hedefiyle yeni bir yaklaşım benimsedi.

"XBOX ÖZEL OYUN DÖNEMİ BİTTİ" İDDİASI

Şirket, "Game Pass" ile oyun servisi modeline yoğunlaştı ve son dönemde bu hizmeti akıllı televizyonlar, mobil cihazlar ve VR başlıklar gibi farklı platformlara entegre etti. Şimdi ise Xbox kullanıcıları için kötü haber denebilecek bir gelişme yaşandı: İddialara göre Microsoft, Xbox için özel oyun geliştirmeyi bıraktı.

Xbox, geçtiğimiz yıllarda PlayStation ve Nintendo'ya kıyasla eksik kalan satış rakamları ve kullanıcı sayısıyla eleştirilmişti. Bu durumu dengelemek isteyen Microsoft, Xbox Studios yapımlarını diğer platformlara da açma yaklaşımını benimsemeye başladı. Geçtiğimiz yıl, Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves gibi popüler Xbox oyunlarının PS5 için piyasaya sürülmesi bu stratejinin ilk sinyallerini verdi.

XBOX OYUNLARI PLAYSTATİON'A GELECEK

Bu strateji değişikliğinin etkili sonuçlar getirmesiyle Microsoft, The Outer Worlds 2 ve DOOM: The Dark Ages gibi büyük yapımlarını aynı anda Xbox, PC ve PlayStation 5 platformlarında yayınlayacağını duyurdu. Her ne kadar bu karar bazı Xbox hayranlarını hayal kırıklığına uğratsa da muhtemelen Microsoft'un gelecekteki genel politikası bu olacak.

Microsoft’a yakın kaynaklarla tanınan Windows Central yazarı Jez Corden, şirketin artık Xbox'a özel oyun geliştirmeyi bıraktığını öne sürdü. Corden, Xbox Studios tarafından geliştirilen tüm oyunların en sonunda PlayStation ve Nintendo platformlarında da yayınlanacağını belirtti. Ancak bazı yapımların belirli bir süre boyunca Xbox ve PC'ye özel kalmaya devam edeceği de ifade edildi.

Corden'ın açıklamalarına göre Microsoft’un en büyük projelerinden biri olan Fable, başlangıçta Xbox için planlansa da bir süre sonra PlayStation 5 kullanıcılarına da sunulabilir.