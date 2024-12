Call of Duty fanatiklerine müjde: Üç efsane CoD oyunu, Game Pass'e geliyor

10 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:42

Microsoft'un Xbox Game Pass platformuna Call of Duty serisinin üç efsanevi oyunu olan Call of Duty, Call of Duty 2 ve Call of Duty 4: Modern Warfare'i ekleyeceği ortaya çıktı. Aralık ayının ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenen bu hamle, önümüzdeki günlerde resmen duyurulabilir.

Teknoloji devi Microsoft​, Birleşik Krallık ve ABD'yi güç bela ikna ederek Activision-Blizzard​'ı geçtiğimiz yıl bünyesine katmıştı. Bu gelişmenin ardından, oyuncular Call of Duty​ oyunlarının Game Pass'e eklenmesini bekliyordu ki, Black Ops 6'nın ekim ayında platforma eklenmesiyle birlikte "Game Pass'te CoD dönemi" resmen başladı. ÜÇ EFSANE CALL OF DUTY OYUNU, GAME PASS'E GELİYOR Bununla birlikte üç klasik Call of Duty oyununun daha Xbox Game Pass​'e ekleneceği yönündeki söylentiler giderek güçleniyor. Bu oyunlar, serinin ilk dönemlerinden en çok sevilen yapımları olan Call of Duty, Call of Duty 2 ve Call of Duty 4: Modern Warfare. Kullanıcılar, bu üç oyuna yıllardır PC üzerinden şu ya da bu şekilde erişebiliyorlardı. Ancak ilk kez Microsoft Store üzerinden listelendikleri görüldü. Bu durum da, Microsoft'un bu oyunları Xbox Game Pass'e taşımak için hazırlık yaptığı şeklinde yorumlandı. Microsoft, aralık ayının ikinci yarısında Game Pass'e eklenecek oyunlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu duyurunun çok yakında gerçekleşebileceği düşünülüyor. Olası bir duyuru için gözlerin çevrildiği platformlardan biri de 7 Aralık'ta gerçekleşecek olan The Game Awards etkinliği. Xbox'ın etkinlikte büyük bir varlık göstermesi bekleniyor ve Call of Duty'nin klasik yapımlarına dair yeni bilgiler paylaşılabilir. GAME PASS'E EKLENEN SON BÜYÜK OYUN: INDIANA JONES Bu haberlerin yanı sıra Xbox Game Pass, geçtiğimiz gün yılın en beklenen oyunlarından biri olan Indiana Jones and the Great Circle yapımını üyelerine sundu. Xbox Series X/S ve PC için indirilebilir durumda olan bu oyun, eleştirmenlerden yüksek puanlar aldı ve 2024'ün Game Pass için güçlü bir şekilde sona ermesine katkıda bulunuyor. GAME PASS TÜRKİYE FİYATLAR Öte yandan merak edenler için, Game Pass Türkiye fiyatları da şu şekilde: PC Game Pass: 209 TL

Xbox Game Pass Standard: 249 TL

Xbox Game Pass Ultimate: 309 TL

