Teknoloji
 Serhat Yıldız

Zuckerberg'in 14 milyarı boşa gidebilir

Meta’nın yapay zekâda zirve hedefiyle 14,3 milyar dolara transfer ettiği Scale AI ekibiyle uyum sağlayamadığı konuşuluyor. CEO Mark Zuckerberg ile Scale AI’nın kurucusu Alexandr Wang arasındaki görüş ayrılıkları, şirket içinde gerilimi tırmandırmış durumda.

Yapay zekâ yarışında ipi göğüslemek isteyen Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl kesenin ağzını açmış, Meta bünyesinde iddialı bir AI yapılanmasına gitmişti. Hatta bunu “Avengers ekibi” kurma hedefiyle anlatmıştı. Ancak kulislerden sızan son bilgilere bakılırsa, bu iddialı proje beklenen uyumu yakalayabilmiş değil.

14,3 MİLYAR DOLARLIK TRANSFER BOŞA GİDEBİLİR

Zuckerberg’in en büyük hamlelerinden biri, Scale AI’yı 14,3 milyar dolara satın almak oldu. Bu anlaşmayla birlikte şirketin kurucusu Alexandr Wang, Meta’nın yeni yapay zekâ departmanının başına geçti. İlk günlerde iki taraf da oldukça umutluydu. Ancak Financial Times’ın aktardığına göre, zamanla stratejik fikir ayrılıkları su yüzüne çıktı.

YÖNETİM TARZI TARTIŞMASI BÜYÜYOR

İddialara göre Wang, Zuckerberg’in her detaya müdahil olan yönetim anlayışından rahatsız. Öte yandan Meta’nın eski yöneticileri de, yaklaşık 600 milyar dolarlık bir hacme ulaşan dev bir AI departmanının görece genç ve tecrübesiz bir isme emanet edilmesini sorguluyor. Bu karşılıklı güvensizlik, Meta ile Scale AI ekipleri arasında giderek derinleşen bir ayrışmaya yol açmış durumda.

STRATEJİ MASASINDA SERT TARTIŞMA

Gerilimin en net hissedildiği anlardan biri, geçtiğimiz sonbaharda yapılan kritik bir toplantı. Bu toplantıda Meta’nın üst düzey yöneticileriyle Wang’in ekibi karşı karşıya geldi. Meta CTO’su Andrew Bosworth, yeni nesil yapay zekâ modellerinin Instagram ve Facebook verileriyle eğitilmesini savundu. Amaç, reklam gelirleri ve ana ürünlerde hızlı sonuç almaktı.

Wang ise buna açıkça itiraz etti. Ona göre Meta’nın asıl önceliği, kısa vadeli kazanımlar değil; OpenAI ve Google ile rekabet edebilecek temel yapay zekâ modelleri geliştirmekti. Bu hedef uğruna geçici gecikmeler yaşanması, Wang’e göre kabul edilebilir bir bedeldi. Kulislerde konuşulanlara göre bu görüş ayrılığı zamanla şirket içinde bir “biz ve onlar” algısı yarattı. Wang’in ekibi kendisini süper zekânın mimarları olarak görürken, Meta’nın deneyimli yöneticilerinin daha çok reklam gelirlerine ve kısa vadeli hedeflere odaklandığı düşüncesi yaygınlaştı.

Kasım ayında tablo daha da sertleşti. Meta’nın baş yapay zekâ bilimcisi ve Turing Ödüllü Yann LeCun, Wang’e bağlı çalışmayı reddederek şirketten ayrıldı. LeCun, verdiği bir röportajda Wang’i “tecrübesiz” olmakla eleştirdi. Ocak ayında Zuckerberg’in “Meta Compute” adını verdiği ve doğrudan kendisine bağlı yeni bir üst yapı duyurması, dengeleri iyice değiştirdi. Bu adım, kritik altyapı kararlarını Wang’in yetki alanının dışına taşıyarak kontrolü merkezileştirdi. Aynı dönemde Reality Labs’te yaklaşık 1.500 kişinin işten çıkarılması da dikkat çekti.

