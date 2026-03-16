Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

1,2 milyon TL'lik cezayı fırsata çevirdi: Gerçek sonradan ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy’de trafik ekiplerinin denetimlerde kesilen 1 milyon 278 bin TL'lik cezayı sadece kendisine kesilmiş gibi gösteren sürücünün olayı sosyal medyada etkileşim kasmak için kullandığı ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 15:19

İstanbul Kadıköy'de trafik ve asayiş ekipleri tarafından 3 gece boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli ihlaller nedeniyle sürücülere toplam 1 milyon 278 bin TL idari para cezası uygulandı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Kadıköy'de 3 gece süren trafik ve asayiş denetimlerinde toplam 1 milyon 278 bin TL idari para cezası kesilirken, abartı egzoz cezası alan bir sürücünün bu cezayı sosyal medyada yanlış lanse ederek etkileşim elde etmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Kadıköy'de 3 gece boyunca trafik ve asayiş denetimleri yapıldı.
Denetimlerde toplam 1 milyon 278 bin TL idari para cezası uygulandı.
Abartı egzoz takan bir sürücüye 16 bin TL ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi.
Sürücü, sosyal medyada abartı egzoz cezasını toplam ceza gibi göstererek yanlış bir algı oluşturdu.
Toplam cezanın tek bir araca değil, çok sayıda sürücüye kesilen cezaların bir toplamı olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
CEZA SADECE ONA KESİLMEDİ

Denetimler kapsamında durdurulan bir araçta ise abartı egzoz bulunduğu tespit edildi. Sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanırken araç da trafikten men edilerek bağlandı.

Sürücü daha sonra denetimlerle ilgili servis edilen haber görsellerini ve kendi aracının fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak toplam cezanın kendi aracına kesilmiş gibi bir algı oluşturdu. Paylaşımında “1.2 milyon trafik cezasını ödemek için satılık kelepir” ifadelerini kullandı.

ETKİLEŞİM İÇİN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımın gerçeği yansıtmadığı, yalnızca etkileşim uğruna yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu 1 milyon 278 bin liralık cezanın tek bir araca değil, denetimler kapsamında çok sayıda sürücüye kesilen cezaların toplamı olduğu öğrenildi.

Denetimlerde işlem yapılan sürücünün ise yalnızca abartı egzoz nedeniyle 16 bin lira ceza aldığı ve aracının trafikten men edilerek bağlandığı belirtildi.

