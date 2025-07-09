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 | Özge Sönmez

Amerika bu bitkinin peşine düştü! Kıtalar aşıp Bayburt'ta geldiler: Kentteki tüm tarhunları istiyorlar

Bayburt'un coğrafi işaretli tıbbi aromatik bitkisi tarhuna yurt dışından talep yağıyor. Amerika'da şirket yöneticisi olan iş insanı Kevin John Lindseth, Bayburt'a gelerek şifalı bitkileri inceledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 09:16

Bayburt'un coğrafi işaretli tıbbi aromatik bitkisi tarhun Amerika'nın gözdesi oldu. Ünü yurt dışına kadar ulaşan bu şifalı bitki için Amerikalı iş insanı Kevin John Lindseth Bayburt'a kadar geldi. Yapılan incelemelerin ardından Lindseth, kentte yetişen tüm tarhunları istediklerini belirtti. İlerleyen günlerde tarhunun Amerika'ya ihraç edilmesi bekleniyor.

Amerika bu bitkinin peşine düştü! Kıtalar aşıp Bayburt'ta geldiler: Kentteki tüm tarhunları istiyorlar

"EN İYİ KALİTEYİ GÖREBİLMEK İÇİN BAYBURT'TAYIZ"


Bayburt'ta yetişen tüm tarhuna müşteri olan Kevin John Lindseth, Bayburt'a ilk kez tarhun için geldiğinin altını çizdi. Lindseth, tarhunun organik tarım uygulamalarıyla yetiştirildiği söyleyerek, "Buraya Amerika'dan ilk kez gelerek, en iyi kalitedeki tarhun otunu görmeyi planlıyorum. Organik olarak üretilen tarhunu incelemeye geldim ve bu alanda çok doğal bir yetiştiricilik gördüm. Biz dünya üzerindeki en iyi kaliteyi görmek istiyoruz ve şu an burada en iyi kaliteyi görebilmek için Bayburt'ta bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Amerika bu bitkinin peşine düştü! Kıtalar aşıp Bayburt'ta geldiler: Kentteki tüm tarhunları istiyorlar

AMERİKA'YA İHRAÇ EDİLEBİLİR

Yedigöze köyünde tarhun yetiştiriciliği yapan yerel üreticiler ise Bayburt tarhununun ülke sınırları dışında da adını duyuracağını ve tarhunun uluslararası bir marka haline geleceğini belirtti. İlerleyen günlerde yapılacak anlaşma ile Bayburt tarhununun Amerika'ya ihraç edilmesi bekleniyor. Bu anlaşmanın, coğrafi işaretli Bayburt tarhununun uluslararası alanda tanınmasına önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

Amerika bu bitkinin peşine düştü! Kıtalar aşıp Bayburt'ta geldiler: Kentteki tüm tarhunları istiyorlar


Tarhun tarlalarında yapılan incelemelerde Kevin John Lindseth'e Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, Koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Diler Atayeter eşlik etti.

Amerika bu bitkinin peşine düştü! Kıtalar aşıp Bayburt'ta geldiler: Kentteki tüm tarhunları istiyorlar
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ETİKETLER
#coğrafi işaret
#Bayburt Tarhun
#Amerika Ihracatı
#Organik Tarım
#Tıbbi Aromatik Bitki
#Yaşam
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