Motorin ve benzine indirim mi gelecek kaç lira? İndirim gelecek gün belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Motorine uygulanan zammın ardından litre fiyatı 60 lira seviyesini geçmişti.

Bu kez indirim açıklaması araç sahiplerini memnun etti.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR MU?

Brent Petrol fiyatlarında görülen gerileme, FED'in faiz düşürme ihtimalinin artması doları küresel piyasalarda baskılamaya başladı.

Bu gelişme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. 25 Kasım 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere Motorin litre fiyatına 2 lira 44 kuruşluk indirim yapılması öngörülüyor.

İstanbul'da 59 lira civarlarında bulunan Motorin litre fiyatı indirim sonrasında yeniden 57 lira düzeylerine inecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 54,99 TL

Motorin: 59,47 TL

LPG: 27,71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 54.81 TL

Motorin: 59.32 TL

LPG: 27,08 TL