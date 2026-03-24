Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Borcunu almak için IBAN verdi, hayatı karardı! 7 yıldır yaşamadığı kalmadı: Gelen hapis cezasıyla şoke oldu

Adana'da hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve protez bacakla hayatını sürdüren 43 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı. 700 TL alacağını tahsil etmek için IBAN'ını verdiği kişi tarafından kullanıldı. IBAN'ına defalarca para gelen adam "şehit ailelerine kurban keseceğiz" bahanesiyle vatandaşları dolandırması nedeniyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 09:53
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 09:53

Evli ve 3 çocuk babası olan 43 yaşındaki T.T.'nin hayatı verdiği IBAN ile resmen karardı. 2005 yılında bir kavgayı ayırmaya çalışırken sol bacağından vurularak engelli kalan T.T. kuş ve kuş malzemeleri satarak hayata tutunmaya çalışırken talihsiz bir olay yaşadı. 2019 yılında kuşçu kahvesine gelen ve Ö.K. olarak tanıtılan şahıs, T.T.'den güvercin ve çeşitli malzemeler aldı. Ö.K. ödemeyi yaparken 700 TL eksiği kaldı. Tüm yaşananlar ise bu dakikadan sonra oldu. 700 TL alacağını tahsil etmek için IBAN'ını veren T.T. dolandırıcıların ağına düştü.

IBAN İSTEDİ, YÜKLÜ PARA ATTI

Bir süre sonra 700 lira borçlanan şahıs, parasının olmadığını belirterek birkaç gün sonra ödeme yapacağını söyledi. Ardından T.T.'yi arayan şahıs, "Babam Diyarbakır'dan para gönderecek, benim hesabım yok, senin hesabına atsın" diyerek IBAN istedi. T.T.'nin hesabına gelen paranın 700 TL'sini alıp geri kalanı şahsa verdi. Aynı şahıs iki kez daha T.T.'nin hesabına para yatırdı. Bunun üzerine şüphelenen T.T. bir daha kendi hesabına para yatırmamasını istedi. Ancak daha sonra aynı yöntemle farklı kişilerden para gönderildiği ve bu paraların, şüphelinin kendisini "komutan" olarak tanıtıp "şehit ailelerine kurban kesilecek" bahanesiyle topladığı ortaya çıktı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayın ardından açılan dava sürecinde T.T. hakkında ilk olarak 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesinin değerlendirmesinin ardından yeniden görülen davada 5 yıl 2 ay 15 gün olarak kesinleşti. T.T.'nin olayında kullanılan IBAN'ın sahibi olması nedeniyle ceza aldığı, dolandırıcılığı yapan kişinin ise aynı yöntemle başka vatandaşları da mağdur ettiği belirtildi. T.T.'nin bir süre sonra cezaevine gireceği öğrenildi.

"BEN DOLANDIRICILIK YAPMADIM"

Yaşadıklarını anlatan T.T., kendisinin dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını belirterek, "Biz kuş malzemeleri, güvercin ve boncuk satıyorduk. Ökkeş denilen şahıs bizim kahvemize geldi. Bizden alışveriş yapmaya başladı. Alışveriş yapıyor ve ödemesini yapıyordu. Daha sonra 700 lira karşılığında borç olarak güvercin aldı. Parasının olmadığını, ‘birkaç gün sonra versem olur mu' dedi. Ben de olur dedim. Kuşları alıp gitti. 3 gün sonra beni aradı, ‘Babam Diyarbakır'dan para yatıracak. Hem senin paranı hem de bana harçlık yollayacak' dedi. Hesap numaramı yolladım. Bin 500 lira para geldi. 700 lirayı ben aldım, gerisini kendisine verdim. Daha sonra bilgim dışında iki defa para yatırıldı. Yanıma geldi ve ilaç alacağını söyledi. ‘Hesabına bakar mısın, babamdan para gelecek' dedi. Hesabıma baktım, gelen parayı ona verdim. Bir süre sonra yine para gelince kendisine, bu saatten sonra hiçbir şekilde para atmamasını söyledim. Dava 2019 yılında açıldı. Ben namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, dolandırıcılık yapmadım" dedi.

Öte yandan T.T., dolandırıcılığı yapan kişinin halen cezaevinde olduğunu belirtirken, kendisinin de kesinleşen ceza nedeniyle cezaevine gireceğini ifade etti.

